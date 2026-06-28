Tatón recibió una jornada de prevención y acceso a la justicia

La localidad de Tatón, en el departamento Tinogasta, fue escenario de una nueva jornada del programa Justicia Cerca, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la justicia mediante acciones de prevención, educación y acompañamiento comunitario.

La actividad tuvo como eje principal un encuentro con estudiantes de la Escuela Rural N.º 25, donde se desarrolló una propuesta centrada en la prevención de la violencia desde una perspectiva participativa. Durante la jornada se brindaron herramientas destinadas a reconocer las distintas manifestaciones de la violencia y a conocer los mecanismos de ayuda disponibles para quienes atraviesen este tipo de situaciones.

La iniciativa buscó generar un espacio de intercambio con la comunidad educativa, promoviendo el acceso a la información y el conocimiento de los recursos existentes para abordar diferentes problemáticas vinculadas con la violencia.

Actividades participativas con los estudiantes

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue el trabajo realizado junto a los alumnos de la Escuela Rural N.º 25, quienes participaron de distintas actividades especialmente diseñadas por el equipo del programa.

La propuesta incluyó una dinámica de autoconocimiento orientada a la detección de situaciones de violencia, utilizando actividades didácticas preparadas para facilitar la participación de los estudiantes y favorecer la reflexión sobre las diferentes formas en que esta problemática puede manifestarse.

A través de esa metodología se procuró brindar herramientas para identificar conductas o situaciones de violencia, al tiempo que se ofreció información sobre los mecanismos de ayuda disponibles.

Como parte de la actividad, cada estudiante recibió material informativo elaborado para la jornada, además de un souvenir entregado como recuerdo del encuentro. Según se informó, estas acciones estuvieron orientadas a promover un espacio de aprendizaje, reflexión y cercanía entre los participantes y los equipos de trabajo.

Participación de autoridades judiciales

La jornada contó con la presencia de integrantes del Poder Judicial que participaron de las actividades junto a los estudiantes y respondieron las consultas planteadas durante el encuentro.

Entre las autoridades presentes estuvieron:

La secretaria de Violencia Familiar y de Género del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial, Dra. Cynthia Mariela Cardozo.

La secretaria a cargo de la Defensoría General de la Quinta Circunscripción Judicial - Tinogasta, Dra. Cristina Tamara Bricco Moreno.

Ambas profesionales compartieron conocimientos vinculados con las temáticas abordadas durante la actividad y respondieron las inquietudes formuladas por los alumnos, contribuyendo al desarrollo de un espacio de diálogo e intercambio.

La participación de las representantes judiciales permitió complementar las actividades educativas con información relacionada con el acceso a la justicia y los mecanismos institucionales disponibles.

El mensaje de la Corte de Justicia

Como parte de la programación prevista para la jornada, la ministra de la Corte de Justicia, Dra. Rita Saldaño, participó mediante una comunicación virtual.

A través de ese contacto, acompañó el desarrollo de la actividad y dirigió un mensaje a la comunidad educativa de Tatón. Durante su intervención destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención y de acercar la justicia a cada localidad, resaltando el valor de este tipo de iniciativas orientadas a facilitar el acceso de la comunidad a la información y a los servicios judiciales.

Su participación formó parte de las actividades institucionales previstas dentro del programa Justicia Cerca.