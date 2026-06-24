Tensión en Catamarca: una policía salvó a una bebé de 9 meses que no respiraba

La delgada línea entre la tragedia y el milagro a menudo se define en cuestión de segundos, y por la templanza de quienes están entrenados para actuar en momentos de crisis extrema. En la tarde de hoy, precisamente a las 18:50, la rutina habitual de la localidad de Polcos, ubicada en el departamento Valle Viejo, se vio drásticamente interrumpida por un escenario de desesperación que movilizó tanto a las fuerzas de seguridad como a la comunidad vecinal.

Numerarios de la Comisaría de Villa Dolores se hicieron presentes en el barrio 50 Viviendas, respondiendo a un llamado urgente de una madre desesperada. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una mujer que, con una bebé en brazos, pedía auxilio de manera desesperada ante los transeúntes y vecinos de la zona. El motivo de su angustia era alarmante y requería una intervención inmediata: la pequeña, según las primeras observaciones y el relato de los presentes, aparentemente no respiraba.

La intervención decisiva de la sargento 1° Vanesa Roldan

Frente a un panorama donde cada segundo resultaba vital para la supervivencia de la menor, la sargento 1° Vanesa Roldan asumió el liderazgo del procedimiento de emergencia. Con rapidez y determinación, la uniformada tomó a la pequeña de 9 meses de vida en sus brazos para realizar una evaluación rápida de su estado general.

Al examinarla, Roldan notó que la lactante tendría las vías respiratorias obstruidas y que, además, presentaba pocos signos vitales, una condición crítica que hacía prever el peor de los desenlaces si no se actuaba en ese preciso instante. Aplicando sus conocimientos en primeros auxilios y mantenimiento de la vida, la sargento comenzó a practicarle de inmediato la maniobra de Heimlich, adaptada para la fisonomía de una lactante.

El procedimiento técnico arrojó resultados positivos de forma casi inmediata:

La menor logró reaccionar al estímulo de la maniobra física.

Se consiguió estabilizarla en el lugar del hecho, recuperando la regularidad de sus funciones respiratorias básicas.

Solidaridad vecinal y un cordón sanitario hacia la asistencia médica

Una vez que la situación inicial de asfixia fue controlada gracias a la intervención de la sargento Roldan, el siguiente desafío consistía en garantizar el traslado seguro y veloz de la paciente a un centro asistencial para su evaluación médica formal. En ese instante, la solidaridad de una vecina del barrio se volvió fundamental, ya que dispuso de su vehículo particular para iniciar la evacuación médica de urgencia.

La comitiva civil y policial se organizó en segundos:

Acompañantes en el auto particular: La bebé fue trasladada en compañía de sus progenitores.

Custopia y seguridad vial: El móvil policial de la Comisaría de Villa Dolores inició una marcha de acompañamiento, abriendo camino en el tránsito para asegurar que el trayecto se realizara en el menor tiempo posible y sin interrupciones.

El destino inicial de este operativo de emergencia fue el Hospital de Villa Dolores. En este establecimiento, el personal de guardia le brindó a la menor la asistencia correspondiente para asegurar que el cuadro de obstrucción estuviera completamente superado y que no existieran riesgos colaterales inmediatos.

Derivación a la Capital y estado de salud actual

A pesar de la exitosa estabilización primaria y la atención recibida en el centro de salud de Villa Dolores, los protocolos médicos para pacientes lactantes exigen un monitoreo de mayor complejidad. Por este motivo, se dispuso que la pequeña fuera posteriormente derivada al Hospital de Niños Eva Perón, el centro de referencia pediátrica ubicado en la Capital de la provincia.