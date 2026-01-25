Tinogasta: aprehendieron a un hombre de 36 años sospechado de abuso sexual

Efectivos de la Seccional departamental Tinogasta aprehendieron a un hombre de 36 años sospechado de haber cometido un delito de abuso sexual, durante un procedimiento llevado a cabo en el barrio Antena Satelital de la ciudad cabecera del departamento homónimo. El operativo se desarrolló en el marco de una intervención policial vinculada a una denuncia que derivó en la inmediata actuación de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue concretado por personal que cumple funciones en la dependencia departamental, que tomó intervención ante la presunta comisión del delito. Tras las diligencias iniciales y conforme a las directivas judiciales vigentes, el individuo fue aprehendido y trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El hombre fue puesto bajo la órbita de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que ahora tiene a su cargo la investigación del hecho. Desde el ámbito judicial se dispusieron las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso, en una etapa que se encuentra bajo secreto de sumario, con el objetivo de preservar tanto la investigación como los derechos de las partes involucradas.

De acuerdo con el protocolo vigente en este tipo de causas, la intervención policial se realizó garantizando el debido proceso y el resguardo de las personas involucradas. La aprehensión responde a una sospecha inicial que deberá ser confirmada o descartada en el marco de la investigación judicial, a partir de la recolección de pruebas, testimonios y peritajes que disponga la Fiscalía interviniente.

Desde la fuerza policial recordaron que, en casos vinculados a delitos contra la integridad sexual, se actúa con especial cautela y coordinación con el Poder Judicial, priorizando la protección de las víctimas y el cumplimiento estricto de los procedimientos legales. Asimismo, remarcaron la importancia de que las denuncias sean realizadas de manera inmediata para permitir una respuesta rápida por parte de las autoridades.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el acusado permanecerá alojado en la dependencia policial hasta tanto la Fiscalía determine los próximos pasos procesales, que podrían incluir la indagatoria, eventuales medidas restrictivas de la libertad o la imputación formal, de acuerdo con el avance de la causa y la evaluación de los elementos reunidos.