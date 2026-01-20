Tinogasta: imputan por instigación al suicidio y lesiones a la pareja de la joven fallecida

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial de Catamarca, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, resolvió imputar y ordenar la detención de Cristian Nicolás Sánchez (21), pareja de Melanie Delgado, la joven de 18 años hallada sin vida el lunes en una vivienda de esa ciudad del oeste catamarqueño.

De acuerdo a los elementos de prueba reunidos hasta el momento, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a Sánchez por los delitos de "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor", y "instigación al suicidio, a título de autor", ambos en concurso real.

Audiencia de indagatoria

La audiencia de indagatoria fue fijada para las 20 horas de este martes. En esa instancia, el imputado será asistido por la defensora oficial María Eugenia González.

Resultados de la autopsia y fundamentos de la imputación

La autopsia, realizada anoche en la ciudad Capital, determinó como causa de muerte asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible con un suicidio, y consignó además la presencia de lesiones en el cuerpo de la joven.

Este informe, junto a otras medidas probatorias incorporadas en la investigación preliminar —como testimonios, informes socioambientales y diversas constancias en la causa—, fue valorado por el fiscal Quinteros al momento de formular la imputación.

Cómo se inició la investigación

Cabe recordar que durante la mañana del lunes, el fiscal y personal policial se constituyeron en una vivienda de Tinogasta, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Si bien el informe médico preliminar indicó inicialmente que la muerte era compatible con un suicidio, la detección de lesiones motivó la adopción de medidas de preservación de la escena, la intervención de personal especializado y el inicio de diligencias investigativas, entre ellas la aprehensión preventiva de la pareja.

La causa continúa bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.