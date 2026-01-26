Tinogasta se moviliza: nueva protesta para exigir la detención de "Canguro" Sánches

La comunidad de Tinogasta vuelve a las calles este lunes en una nueva movilización que promete ser masiva. El reclamo central de los allegados de Natalí Delgado (18) es la revocación inmediata de la libertad otorgada a Cristian Nicolás Sánches, alias "Canguro" (21). La protesta se concentra frente a las sedes del Poder Judicial, buscando que la jueza de Control de Garantías en feria, Patricia Susana Almendra, dé marcha atrás con su polémica resolución.

El principal motor de esta nueva jornada de protesta es el cuestionamiento ético hacia la magistrada. Según denunciaron familiares de la víctima, la madre de Sánches trabaja bajo las órdenes de la propia jueza Almendra, lo que consideran un motivo suficiente para que se hubiera apartado de la causa. "Queremos saber por qué lo dejó en libertad; todos sabemos que ese hombre no puede estar en la calle", reclamaron desde el entorno de Natalí, alertando además sobre un inminente riesgo de fuga.

Los cargos que pesan sobre el imputado

La movilización busca visibilizar la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Sánches, quien fue arrestado el pasado lunes 19 tras el hallazgo del cuerpo de la joven. Los puntos clave de la causa judicial son:

Instigación al suicidio: imputado como autor tras los testimonios que describen un hostigamiento sistemático que comenzó cuando Natalí tenía 16 años .

imputado como autor tras los testimonios que describen un hostigamiento sistemático que comenzó cuando Natalí tenía . Violencia de Género: se le atribuyen "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género" .

se le atribuyen . Resultados de Autopsia: aunque el informe médico indicó asfixia mecánica por ahorcamiento compatible con suicidio, el fiscal Germán Quinteros sostiene la imputación en concurso real debido al contexto de maltrato previo.

Este nuevo reclamo en las dependencias judiciales es la respuesta directa a lo ocurrido el viernes pasado, cuando una multitud se manifestó frente al domicilio particular de la jueza. Los vecinos de Tinogasta exigen justicia por una joven de 18 años y aseguran que no se detendrán hasta que el Poder Judicial garantice que el imputado espere el juicio tras las rejas, cumpliendo con la detención que la gravedad del caso amerita.