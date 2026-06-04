Todo mal: camionero chocó, dio positivo en alcoholemia y lo arrestaron

Un operativo llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha culminó con el secuestro de un camión y el arresto de un hombre de 32 años, luego de que protagonizara un siniestro vial en la localidad cabecera del departamento Capayán.

El hecho se registró en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Belgrano, un sector de circulación vehicular dentro de la localidad de Chumbicha, donde personal policial intervino tras tomar conocimiento de un incidente de tránsito.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el siniestro no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales. Sin embargo, durante las actuaciones posteriores al hecho surgieron elementos que motivaron la adopción de medidas preventivas y contravencionales por parte de los efectivos intervinientes.

La rápida actuación policial permitió controlar la situación y avanzar con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el episodio.

La intervención de la Policía en el lugar del hecho

Tras arribar al lugar del siniestro, los efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha comenzaron con las tareas de relevamiento y constatación de lo sucedido. En ese contexto, los uniformados identificaron al conductor involucrado, un hombre de apellido Nieva, de 32 años de edad y nacionalidad chilena.

Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor, el personal policial observó que el conductor presentaría signos compatibles con un aparente estado de ebriedad, situación que motivó la inmediata aplicación de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

La sospecha inicial derivó en la realización de un control específico destinado a verificar las condiciones en las que se encontraba el hombre al momento de conducir el vehículo involucrado en el siniestro.

El test de alcoholemia y su resultado

Ante los indicios advertidos por los efectivos, se procedió a practicar el correspondiente test de alcoholemia al conductor. La prueba realizada arrojó resultado positivo, confirmando la presencia de alcohol en el organismo del hombre al momento de la intervención policial.

A partir de esa constatación, las autoridades avanzaron con las medidas previstas para este tipo de infracciones, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. Una vez concluida la verificación correspondiente y tras la confección de las actuaciones de rigor, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo.

Se trata de un camión marca Renault que habría estado involucrado en el siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Belgrano. El secuestro del rodado se concretó en el marco de las actuaciones desarrolladas luego de conocerse el resultado positivo de alcoholemia.

Arresto y traslado del conductor

Además del secuestro del rodado, el procedimiento incluyó el arresto del conductor involucrado en el hecho. El hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente luego de que las autoridades consideraran que podría haber incurrido en una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

La medida fue adoptada una vez finalizadas las actuaciones iniciales y tras la constatación de la alcoholemia positiva.

De esta manera, el conductor quedó a disposición de las actuaciones que correspondan en el marco de la normativa vigente.