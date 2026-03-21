Tragedia en Catamarca: un hombre murió electrocutado mientras manipulaba un ventilador

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:00 horas, un llamado telefónico activó la intervención de efectivos policiales de la Seccional de San Antonio, quienes se dirigieron de inmediato hacia un domicilio ubicado en la calle Hipólito Moisés Garbe S/N°, en esa localidad del departamento La Paz.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un escenario que evidenciaba la gravedad de lo ocurrido. Allí, y por causas que actualmente son materia de investigación, un hombre de apellido Sequeira, de 61 años, había sufrido una fuerte descarga eléctrica en el interior del inmueble.

Las circunstancias del hecho bajo investigación

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, el incidente se habría producido cuando la víctima aparentemente manipulaba un ventilador de pie metálico. Este elemento, que forma parte de la vida cotidiana en muchos hogares, habría sido el desencadenante del trágico episodio.

Si bien los detalles precisos aún no han sido establecidos, la hipótesis inicial sugiere que el contacto con el artefacto derivó en una descarga de tal magnitud que resultó letal. Este aspecto es central en la investigación en curso, que busca determinar:

El estado del ventilador al momento del hecho

Las condiciones eléctricas del lugar

La mecánica exacta que provocó la descarga

Intervención médica y confirmación del deceso

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales solicitaron de inmediato la presencia de profesionales médicos del Hospital Dr. Liborio Forte, quienes acudieron al domicilio para asistir a la víctima.

Sin embargo, pese a la rápida intervención, los facultativos constataron el deceso de Sequeira en el lugar, confirmando que la descarga eléctrica había tenido consecuencias irreversibles.

Este momento marcó un punto de inflexión en el procedimiento, que pasó de una intervención de emergencia a una actuación judicial orientada a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Trabajo pericial y actuación judicial

Tras la confirmación del fallecimiento, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos. En ese marco, se dio intervención a los Peritos de la División Criminalística Recreo de la Policía de la Provincia, quienes se hicieron presentes en el domicilio.

Los especialistas llevaron a cabo tareas propias de su especialidad, orientadas a relevar evidencias y reconstruir lo sucedido. Entre sus acciones se incluyeron:

Inspección técnica del lugar del hecho

Análisis del artefacto involucrado

Recolección de indicios relevantes

Documentación del escenario mediante procedimientos periciales

Asimismo, se procedió a labrar las actuaciones de rigor, paso fundamental dentro del proceso investigativo.

Todo el procedimiento se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que tiene a su cargo la supervisión de la causa y la determinación de los pasos a seguir en función de los resultados periciales.