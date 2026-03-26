Tragedia en Catamarca: una niña de 8 años murió en un choque sobre Ruta 60

Una tragedia vial sacudió a la localidad de San Martín, en el departamento Capayán, donde una niña de 8 años perdió la vida tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta 60.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando una camioneta oficial de la UNCA embistió a una motocicleta, en circunstancias que aún son materia de investigación. La magnitud del impacto fue determinante porque la menor falleció en el lugar, producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad, en un contexto donde las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el accidente.

Según lo informado hasta el momento, fue la camioneta Toyota SW4 que era conducida por Mario Rubén Valdez. la que impactó contra la moto en la que iba la víctima. El rodado menor iba al mando de una mujer, identificada con el apellido Gazetúa, y quien resultó también herida, aunque no se informó oficialmente la gravedad de su estado de salud.

Vale indicar que en el rodado que habría provocado el siniestro, iba de acompañante el Rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano

Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las condiciones en las que se produjo la colisión, ni sobre la identidad de las personas involucradas, más allá de la confirmación del fallecimiento de la menor. La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la mecánica del hecho.

Intervención judicial en el lugar

Tras el accidente, se dispuso la intervención del fiscal de instrucción N°9 del Distrito Sur, Jonathan Felsztyna, quien se encuentra viajando hacia el lugar del siniestro para tomar intervención directa en la causa.

La presencia del fiscal responde a la necesidad de coordinar las actuaciones judiciales y supervisar las tareas periciales que permitan reconstruir lo ocurrido.

En el lugar ya trabajan personal policial y peritos especializados.

Estos equipos tienen a su cargo el relevamiento de pruebas, la inspección de los vehículos y la recopilación de información que será clave para determinar responsabilidades.

Operativo en la zona y desvíos de tránsito

A raíz del siniestro, se desplegó un operativo en la zona que implicó restricciones en la circulación sobre la Ruta 60. Desde Vialidad Nacional se emitió un pedido expreso a los conductores para que transiten con extrema precaución, debido a la presencia de equipos de trabajo en el lugar.

Además, se informó que:

El tránsito está siendo desviado por el Automóvil Club Argentino

La zona permanece intervenida por personal policial y pericial

Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de quienes circulan por el sector como de los equipos que realizan las tareas investigativas.

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