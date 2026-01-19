Tragedia en Catamarca: una niña de 8 años murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol

La comunidad de Chumbicha, en el departamento Capayán, se encuentra conmocionada por la muerte de una niña de 8 años, ocurrida en la noche del lunes mientras jugaba al fútbol con otros niños en el barrio San Isidro, según informó Radio Valle Viejo

De acuerdo con las primeras informaciones, el trágico episodio se registró alrededor de las 20:00, cuando la menor se descompensó de manera repentina mientras participaba de un juego recreativo en una cancha del sector.

Tras el colapso, la niña se desplomó en el lugar y fue trasladada de urgencia, según trascendió, en un vehículo particular al Hospital Roberto Ramón Carro de Chumbicha.

Una vez en el nosocomio, los profesionales médicos constataron el deceso y dieron inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes, conforme a los protocolos vigentes.

Familiares y vecinos se acercaron al centro de salud, donde fueron notificados del lamentable desenlace, generando un profundo pesar en toda la comunidad.