Tragedia: murió un soldado del Ejército Argentino tras ser atropellado por un motociclista que hacía "Willy"

Un soldado del Ejército Argentino murió este domingo por la madrugada en la ciudad de Posadas, Misiones, luego de ser atropellado por un motociclista que realizaba la maniobra conocida como "Willy", una práctica que consiste en circular sobre una sola rueda. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 sobre la avenida Costanera, donde se produjo una secuencia que terminó con la muerte de la víctima y el inicio de una investigación judicial.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, quien se encontraba cruzando la calle junto a un compañero cuando fue alcanzado por una motocicleta. Según la reconstrucción del hecho, el conductor perdió el control del vehículo mientras realizaba la maniobra imprudente y terminó impactando contra el soldado.

Como consecuencia del choque, Barrientos cayó violentamente sobre el asfalto y sufrió lesiones de gravedad que provocaron su muerte en el lugar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, un elemento que posteriormente sería clave para avanzar en la identificación del responsable.

La víctima y el momento posterior al choque

Rodrigo Adán Barrientos prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino. Al momento del impacto se encontraba acompañado por otro integrante, cuando fue sorprendido por la motocicleta que circulaba realizando la maniobra sobre una rueda.

Luego del accidente, el conductor de una Gilera Smash 110 cc abandonó el vehículo y escapó a pie. La huida del motociclista activó una investigación encabezada por la Justicia, mientras se buscaba determinar quién era el responsable del hecho.

La Fiscalía ordenó distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas se dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones inició tareas destinadas a identificar al conductor que había escapado después del impacto.

🚨 ATROPELLÓ Y MATÓ A UN SOLDADO

- La investigación por la muerte de Rodrigo Barrientos, de 26 años, ocurrida este domingo sobre la avenida Costanera de Posadas, permitió identificar y detener al presunto conductor de la motocicleta involucrada en el hecho

📍 Misiones pic.twitter.com/kXHUQ3Csh3 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 13, 2026

Una investigación basada en cámaras y rastros digitales

El avance de la causa tuvo como punto central el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el atropello. Los investigadores revisaron la secuencia captada y comenzaron a reunir elementos que permitieran establecer la identidad del motociclista.

Además del material audiovisual, se realizó un relevamiento en redes sociales. En ese proceso, una publicación en Facebook Marketplace permitió encontrar un dato considerado relevante para la investigación: allí se ofrecía a la venta una motocicleta con características similares a la que había participado del hecho.

A partir de esa información, los investigadores lograron identificar al sospechoso. Se trataba de un joven de 18 años identificado como Juan Gabriel D. N., quien pasó a ser el principal acusado por el atropello que terminó con la muerte del soldado.

La detención del sospechoso y las medidas incorporadas a la causa

Cerca de las 16, aproximadamente diez horas después del hecho, el acusado fue detenido en su domicilio ubicado en el barrio Madariaga de Posadas. Tras el procedimiento, quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el desarrollo de la investigación.

Durante el operativo, se secuestraron elementos que podrían resultar relevantes para el expediente. Entre ellos se encontraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones obtenidas durante el análisis de las cámaras de seguridad.

Además, al joven se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa. Este estudio forma parte de las medidas realizadas para sumar elementos al proceso judicial iniciado luego del fallecimiento de Rodrigo Adán Barrientos.

Un caso que quedó registrado desde el primer momento

El hecho ocurrido en la Costanera de Posadas quedó marcado por una serie de elementos que permitieron reconstruir lo sucedido: una maniobra imprudente, un impacto fatal, la fuga del conductor y una investigación que combinó pruebas audiovisuales y datos obtenidos a través de redes sociales.

Los principales puntos del caso son:

Víctima: Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años.

Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años. Lugar del hecho: avenida Costanera de Posadas, Misiones.

avenida Costanera de Posadas, Misiones. Horario aproximado del impacto: 5:30.

5:30. Vehículo involucrado: una motocicleta Gilera Smash 110 cc.

una motocicleta Gilera Smash 110 cc. Conductor acusado: Juan Gabriel D. N., de 18 años.

Juan Gabriel D. N., de 18 años. Momento de la detención: cerca de las 16, en el barrio Madariaga de Posadas.

cerca de las 16, en el barrio Madariaga de Posadas. Elementos secuestrados: prendas de vestir que coincidirían con las imágenes registradas y el resultado pendiente del test de alcoholemia.

La causa continúa con las actuaciones ordenadas por la Fiscalía y con el acusado a disposición de la Justicia.