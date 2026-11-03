Fue trasladado al hospital por una herida de arma blanca y terminó detenido por violencia

Un episodio que comenzó con la asistencia médica de un hombre de 31 años terminó con su aprehensión y posterior intervención de la Justicia. El hecho ocurrió anoche, cuando, a las 20:35, numerarios de la Seccional de Villa Dolores llegaron hasta el hospital de esa localidad, ubicada en el departamento Valle Viejo, luego de tomar conocimiento del ingreso de una persona con una lesión en uno de sus miembros inferiores.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre habría presentado una herida provocada aparentemente por un arma blanca. Ante ese cuadro, los facultativos médicos que lo asistieron resolvieron que necesitaba una atención de mayor complejidad, por lo que dispusieron su derivación al Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde recibiría las curaciones correspondientes.

La amenaza que motivó su aprehensión

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo minutos después de su llegada al centro de salud capitalino. Según se informó, el hombre habría amenazado de muerte a su pareja, circunstancia que motivó la intervención policial y su posterior aprehensión.

De esta manera, el procedimiento que inicialmente estuvo relacionado con una lesión física derivó también en una actuación vinculada con un presunto episodio de violencia familiar y de género.

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, organismo que tendrá intervención en las actuaciones relacionadas con el hecho.

Las líneas de asistencia para víctimas de violencia

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales gratuitos para solicitar asistencia y realizar comunicaciones.

Se encuentran disponibles la línea 144 y el servicio de emergencias 911. Ambas vías permiten establecer contacto para requerir ayuda ante situaciones de violencia.