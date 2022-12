Tragedia en Entre Ríos: Una niña de 12 años murió electrocutada al tocar un poste de luz

Una nena de 12 años sufrió una descarga eléctrica luego de tocar una columna de alumbrado público en la ciudad de Paraná y murió en el hospital San Roque luego de los infructuosos intentos de reanimación que le practicaron los médicos. Su familia denunció que ni la policía ni las ambulancias llegaron al lugar del hecho y varios vecinos afirman que son frecuentes los problemas de luz en el barrio.

La tragedia ocurrió alrededor de las 21.45 en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte de la capital entrerriana. Fue en ese momento cuando Brisa González tocó una baranda de hierro que estaba muy cerca del poste de energía eléctrica, según contó su mamá, Paola Luna.

“Ella (por Brisa) tenía la costumbre de juntarse ahí con sus amiguitos y habían estado jugando a la pelota en el lugar. La pelota se les fue y ella intentó bajar por la escalera, se prendió del barandal que es de fierro y que supuestamente ya estaba con corriente. Le dio una descarga y ella quedó pegada; al instante la despide y quedó abrazada al poste”, dijo la madre en diálogo con El Once. Brisa recibió una descarga eléctrica en la pelvis. (Foto: gentileza Ahora).

“La baranda también estaba electrificada porque fue lo primero que mi nena manoteó para agarrarse”, aseguró Paola. La adolescente estaba con sus hermanos de 11 y 14 años.

”Mi hijo fue corriendo a avisarme `mamá anda a verla porque quedó pegada´”, rememoró y confirmó que los hermanos vieron todo e incluso “el más chiquito quiso agarrarla de remera, pero recibió una descarga y la soltó”. “No pudo hacer nada”, contó la mujer entre lágrimas.

La mujer también desmintió una versión difundida por la policía de que la nena recibió asistencia de manera rápida. “La ambulancia jamás llegó, la Policía nunca se hizo presente; y a la nena la llevamos (al hospital) en un auto particular con un vecino”, dijo.

Según otras versiones, la menor había jugado momentos antes en una pileta y tenía la ropa mojada, algo que también desmintió su madre. “Es la segunda hija que pierdo, ya que mi bebé falleció por muerte súbita. No tenemos consuelo. Nadie se acercó ni se comunicó con nosotros para nada. Pedimos justicia por mi hija y no vamos a descansar hasta que se sepa qué es lo que pasó y que los culpables paguen por lo que hicieron, aunque eso no calme nuestro dolor ni nos devuelva a mi hija”, afirmó en diálogo con La Mañana de la Red.

“La gente de Alumbrado Público Municipal decía que la columna no estaba funcionando al momento en que mi nena se quedó pegada, entonces yo me pregunto: ¿Qué es lo que sucedió?, porque de ser así mi Brisa no estaría muerta”, dijo.

La autopsia confirmó que Brisa murió por una descarga eléctrica

Según indicó el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull a Minuto Paraná, la autopsia confirmó que “Brisa González falleció por una descarga eléctrica que recibió en la zona de la pelvis, al costado de su cadera”. Todo indicaría que “la joven venía bajando sujetada de la baranda de la escalera y, en algún momento, habría tocado su cadera con el poste de luz”.

En la investigación se incorporó la declaración de un vecino que fue testigo de la situación “se dirigió a su casa, ubicada a pocos metros del lugar, tomó un buscapolo y constató que el poste de alumbrado público tenía electricidad”.

El fiscal también precisó que personal de Criminalística de la Policía “secuestró la caja de luz que estaba en la zona superior del poste y en el interior se encontraron con un cable quemado”. De esta manera, “se cree que en el interior de la caja había alguna falla”.

Ramírez Montrull confirmó además que por ahora no hay acusados ni imputados en la causa que se está investigando. Y agregó que se secuestró el libro de actas de salidas de los operarios que trabajan en Alumbrado Público del municipio. La Policía secuestró la caja de luz del poste. (Foto: gentileza Uno).

La madre de Brisa cargó contra las autoridades: “Nada me devolverá la vida de mi hija, pero no los voy a dejar en paz”. “Alguien tiene que hacerse cargo de lo que pasó y no voy a parar”, afirmó.

“Este barrio está olvidado, no les interesa si tenemos luz o agua porque hemos pasado semanas enteras sin los servicios y nunca nadie se hace responsable de nada. Y con lo que pasó, nadie se hizo presente”, denunció la mamá de Brisa.

La abuela de la víctima, Susana Godoy, afirmó que en el barrio hay varios postes de alumbrado público que no están funcionando desde hace meses.

Lo mismo dijeron otros vecinos al sitio Ahora: “Con la comisión vecinal pedíamos el cambio de luminarias y la reparación, por la antigüedad que tenían las columnas, porque muy seguido permanecíamos con el barrio a media luz. Nunca pensamos que hubieran podido estar electrificadas las columnas. No sabemos cuál ha sido la falla, pero ha sido en la parte superior, donde están los cables”, afirmó un vecino que se identificó como Manuel.

“No lo podemos creer. Ella con sus hermanitos venían a nuestra casa a jugar con mi nieto de 6 años. Todos los vecinitos jugaban acá, a la pelota”, dijo. Brisa González era la hija del utilero del club Atlético Patronato. (Foto: captura de Facebook).

El padre de Brisa, Ramón, trabaja como utilero en el Club Atlético Patronato. Por esto, la entidad deportiva lamentó la muerte de la nena a través de un comunicado.

“El Club Atlético Patronato acompaña en el dolor a Ramón González, empleado de nuestra institución, por el fallecimiento de su hija ocurrido en la noche de este miércoles. Nuestras condolencias y fuerzas para toda la familia y cercanos”, escribieron en las redes del “Rojinegro”.