Tragedia en San Martín: liberan al conductor y esperan por pericias para esclarecer el accidente

La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°60, a la altura de San Martín, en el departamento Capayán, sumó en las últimas horas una decisión judicial relevante: el fiscal Jonathan Felzstyna ordenó el cese del arresto preventivo del conductor de la camioneta de la UNCA involucrada en el hecho.

La medida se da en el marco de una causa que continúa en pleno proceso y que busca esclarecer las circunstancias de un hecho que generó una profunda conmoción en Catamarca. Mientras tanto, la investigación avanza con la recolección y análisis de pruebas que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

El siniestro

El episodio tuvo lugar cuando una motocicleta en la que se trasladaban una mujer y su hija fue embestida por una camioneta perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca.

Como consecuencia del impacto la menor falleció en el lugar y la madre permanece internada en estado crítico.

El hecho adquiere mayor relevancia por las características de los involucrados. En la camioneta oficial viajaban tres ocupantes, entre ellos el rector de la institución, Oscar Arellano, quienes resultaron ilesos tras la colisión.

Cese del arresto preventivo

En este contexto, el fiscal Felzstyna resolvió dejar sin efecto el arresto preventivo del conductor, identificado como Mario Rubén Valdez, una medida que marca un cambio en la situación procesal del imputado, aunque no implica el cierre de la investigación.

La decisión se inscribe en una etapa en la que la causa depende fundamentalmente del avance de las pruebas técnicas. El objetivo central es determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y cuáles fueron sus causas.

Pericias y análisis

La Fiscalía dispuso una serie de medidas orientadas a reconstruir el hecho en detalle. Entre las principales acciones en curso se destacan visualización de cámaras de seguridad de la zona, pericias accidentológicas, análisis de rastros en el lugar del hecho y recolección de pruebas técnicas complementarias.

Estas herramientas resultan fundamentales para establecer la secuencia de los acontecimientos, desde los momentos previos al impacto hasta las consecuencias inmediatas del choque.

El análisis de cámaras permitirá observar la dinámica del tránsito en el sector, mientras que las pericias accidentológicas aportarán datos técnicos sobre velocidades, trayectorias y condiciones del impacto.

Una investigación sin hipótesis descartadas

Desde la Fiscalía se indicó que, en esta etapa, no se descarta ninguna hipótesis. Esta postura refleja la complejidad del caso y la necesidad de contar con evidencia concluyente antes de establecer responsabilidades.

Ahora la evolución de la causa dependerá en gran medida de los resultados de las pericias en curso. Según se informó, será la prueba técnica la que determine finalment las posibles responsabilidades.

En este sentido, el expediente se encuentra en una fase donde la objetividad de los datos y el análisis especializado resultan determinantes para avanzar hacia una conclusión.