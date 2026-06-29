Tragedia en Venezuela: la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela como parte de la respuesta humanitaria desplegada tras los terremotos que azotaron al país. La decisión fue adoptada en el marco de la emergencia generada por los sismos y responde a la necesidad de contar con recursos suficientes frente a la dimensión del desastre.

No obstante, el organismo internacional aclaró que espera que la cifra final de víctimas sea inferior a esa cantidad, al tiempo que continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. La adquisición del material no implica una estimación definitiva sobre el número de fallecidos, sino una medida preventiva dentro del operativo de asistencia coordinado con las autoridades nacionales.

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que la compra de las bolsas mortuorias fue acordada con las autoridades venezolanas como parte de la estrategia de respuesta humanitaria diseñada para enfrentar las consecuencias de los terremotos.

Miles de estructuras dañadas y un escenario de destrucción

La magnitud de los daños materiales constituye uno de los principales indicadores del impacto provocado por los sismos. Según informó Gianluca Rampolla Del Tindaro, alrededor de 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total, lo que evidencia el nivel de destrucción registrado en las áreas alcanzadas por el fenómeno.

El funcionario remarcó que la ONU mantendrá una postura prudente respecto del número de víctimas y evitó realizar especulaciones por encima de los datos confirmados oficialmente. Sin embargo, reconoció que el alcance de los daños observados permite prever que el balance final podría ser superior al difundido hasta el momento.

Mientras continúan las evaluaciones sobre el terreno, las autoridades y los organismos internacionales concentran sus esfuerzos tanto en las tareas de rescate como en la atención de las necesidades humanitarias derivadas del desastre.

Un operativo internacional de gran escala

La emergencia movilizó una amplia respuesta de la comunidad internacional. La ONU confirmó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, integrados por más de 2.000 rescatistas y aproximadamente 160 perros especializados que trabajan de manera permanente en las zonas más afectadas por los terremotos.

Los equipos internacionales desarrollan operaciones ininterrumpidas entre los escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes y asistir a las personas atrapadas. Durante las últimas horas, esos grupos lograron rescatar con vida a numerosas personas que permanecían bajo estructuras colapsadas, un resultado que mantiene activos los esfuerzos de búsqueda pese al complejo escenario.

El despliegue representa una de las principales acciones coordinadas para responder a la emergencia y refleja la participación conjunta de numerosos países y organizaciones internacionales en apoyo de Venezuela.

Datos principales del operativo internacional:

27 países participan de las tareas de asistencia.

participan de las tareas de asistencia. Más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate fueron desplegados.

de búsqueda y rescate fueron desplegados. Más de 2.000 rescatistas trabajan sobre el terreno.

trabajan sobre el terreno. Alrededor de 160 perros especializados colaboran en la localización de personas atrapadas.

colaboran en la localización de personas atrapadas. Las operaciones continúan de manera ininterrumpida.

Miles de desaparecidos mientras disminuyen las esperanzas

La ONU también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, una cifra que refleja la complejidad de la emergencia y el enorme desafío que enfrentan los equipos de rescate.

Con el paso de las horas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen, aunque las operaciones continúan sin interrupciones gracias al apoyo coordinado de decenas de países y organizaciones internacionales. La prioridad sigue siendo localizar personas con vida, asistir a los afectados y avanzar en las tareas de recuperación en las zonas devastadas.

La continuidad de los trabajos responde a la convicción de que aún es posible hallar sobrevivientes entre los escombros, mientras los equipos especializados mantienen un despliegue constante en los sectores de mayor afectación.

El balance oficial de la emergencia

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, además de miles de edificios dañados.

Las cifras oficiales muestran la dimensión de una crisis humanitaria que mantiene movilizada a la comunidad internacional y que continúa evolucionando a medida que avanzan las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

En ese contexto, el envío de 10.000 bolsas mortuorias forma parte de las medidas adoptadas por la ONU en coordinación con las autoridades venezolanas para responder a una emergencia que sigue desarrollándose. Al mismo tiempo, el organismo insiste en que no especulará con un número de víctimas superior al oficialmente informado, aunque reconoce que el nivel de destrucción registrado y la cantidad de personas desaparecidas permiten anticipar que el balance definitivo podría modificarse conforme continúen las operaciones sobre el terreno.