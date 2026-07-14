Tras un allanamiento, detuvieron al acusado de apuñalar a un hombre en Andalgalá

La investigación por un hecho de violencia ocurrido en Andalgalá tuvo como principal resultado la detención del presunto agresor, luego de las primeras actuaciones desplegadas por efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá.

Tras tomar conocimiento del ingreso de un hombre con lesiones al nosocomio de esa ciudad, la Policía inició las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del episodio y establecer responsabilidades. En ese marco, el personal interviniente, con la colaboración de sus pares del Grupo Infantería, logró concretar el arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Maza (26), señalado como el presunto autor del delito investigado.

La medida fue adoptada luego del avance de las diligencias realizadas por los efectivos, quienes trabajaron bajo las directivas de la autoridad judicial competente para reunir elementos relacionados con el episodio.

El hecho que dio inicio al operativo

El procedimiento se activó durante la mañana de hoy, a las 11:20, cuando numerarios de la Comisaría Departamental Andalgalá recibieron un llamado telefónico que alertaba sobre el ingreso de una persona de sexo masculino con lesiones al hospital de esa ciudad del departamento homónimo.

Al arribar al lugar, los policías constataron que un hombre de 35 años de edad presentaba heridas producidas aparentemente con un cuchillo. La víctima fue asistida por facultativos médicos, quienes determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital para continuar con la atención correspondiente.

Luego de verificar la situación, los efectivos informaron lo ocurrido a la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se dispusieron las medidas necesarias para avanzar con la investigación.

Allanamiento y secuestro de elementos clave

Como parte del avance investigativo, y luego del arresto del presunto autor, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el distrito Julumao.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Control de Garantías en feria de esa jurisdicción, en el marco de la causa que busca esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar elementos que quedaron a disposición de la Justicia interviniente. Entre los objetos secuestrados se encuentran:

El arma blanca mencionada , vinculada al hecho investigado.

, vinculada al hecho investigado. Dos teléfonos celulares , incorporados como elementos de interés para la causa.

, incorporados como elementos de interés para la causa. Una motocicleta tipo 110 cc., también secuestrada durante la diligencia judicial.

La causa continúa bajo investigación judicial

Con la detención del joven de apellido Maza (26), la investigación sumó una medida central para avanzar en el esclarecimiento del episodio ocurrido en Andalgalá.

La intervención policial incluyó la rápida respuesta ante el aviso del ingreso del hombre herido, las tareas de investigación posteriores, la participación de la División Criminalística de Andalgalá, el trabajo conjunto con el Grupo Infantería y la ejecución de una orden judicial que permitió incorporar nuevos elementos a la causa.

Los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias del hecho.