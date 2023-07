Tras un allanamiento, encuentran el BMW de José y Blas que era buscado desde hace 10 meses

En estos momentos, personal de Gendarmería, por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras llevan a cabo un allanamiento en una vivienda en el barrio 240 viviendas en el marco de la Causa Adhemar Capital.

En el inmueble estaría un automóvil BMW que supuestamente le pertenece a José Blas, quien está involucrado en la causa, y cuyo auto la justicia busca desde hace 10 meses, según informaron fuentes a La Unión.

En el lugar se encuentran presentes un grupo de ahorristas damnificados, quienes pagaron de forma particular investigadores privados para dar con el vehículo de Blas, valuado hoy en más de 300 mil dólares.

Según trascendió, la propiedad donde se encontró el rodado pertenecería a un hombre de apellido Carrizo, quien actualmente reside en Miami, y es dueño de un conocido local de comidas. La casa está siendo alquilada a una tercera persona.

Los gendarmes están inspeccionando el rodado, en busca de cualquier elemento que pueda ser importante para la causa.

“Este es un logro de los damnificados. Nosotros pagamos para llegar a esto. Es algo que la justicia no hizo. No puede ser, tanto daño económico que hicieron. Están en connivencia con otros empresarios. Esta casa está alquilada por un empresario muy conocido de Catamarca y este auto estaba siendo buscado desde hace meses, no puede decir que desconoce. Yo pregunto a la Justicia y al señor juez: investigue lavado de activos", sostuvo uno de los damnificados en diálogo con Radio Valle Viejo.

En tanto, otro damnificado, que colaboró para abrir el rodado, señaló que el auto estaba escondido, y sin patente.

EN DESARROLLO