Tras un allanamiento, recuperaron una moto robada en Catamarca

La actuación fue el resultado de tareas investigativas llevadas adelante por personal especializado de la Policía de la Provincia, que permitió concretar un allanamiento en una vivienda del barrio 50 Viviendas Norte de la Capital. Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y un teléfono celular que estaría vinculado al mismo hecho investigado.

Un operativo coordinado entre distintas dependencias

En la jornada de ayer, luego de realizar tareas propias de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira y sumariantes del Precinto Judicial N° 5, llevaron adelante un procedimiento judicial en el marco de una investigación en curso.

La medida consistió en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 4, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 4, y se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio 50 Viviendas Norte de la Capital.

La ejecución del procedimiento respondió a una disposición judicial y fue concretada mediante la participación coordinada de las distintas áreas policiales y judiciales involucradas en la causa.

Los elementos recuperados durante el allanamiento

Durante la medida judicial, el personal policial logró recuperar una motocicleta Honda Tornado 250 cc., de colores rojo y blanco, la cual había sido denunciada como sustraída por un hombre mayor de edad.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia había sido radicada en la Unidad Judicial N° 5, lo que dio origen a las actuaciones correspondientes y permitió el avance de la investigación que desembocó en el allanamiento realizado.

Además de la motocicleta, los efectivos intervinientes secuestraron un teléfono celular iPhone 11, de color azul, que contaba con su respectiva funda rosada.

Según se informó, este dispositivo estaría vinculado al ilícito que motivó la investigación, por lo que también quedó incorporado a las actuaciones judiciales como parte de los elementos de interés para la causa.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento fueron recuperados e incautados los siguientes bienes:

Una motocicleta Honda Tornado 250 cc. Colores: rojo y blanco . Denunciada como sustraída por un hombre mayor de edad.

Un teléfono celular iPhone 11. Color: azul . Con funda rosada . Estaría vinculado al ilícito investigado.



Actuación de la Justicia

Una vez concluido el procedimiento, todos los elementos recuperados e incautados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

Desde ese ámbito se impartieron las medidas a seguir en el marco de la investigación, dando continuidad a las actuaciones judiciales correspondientes.