Tras catorce años, la Justicia absolvió a un hombre acusado de haber abusado supuestamente de una niña

Ayer, en la continuidad del debate en contra de un hombre, quien llegó ante la Justicia acusado de los delitos de “abuso sexual agravado” y “abuso sexual simple en concurso real”, que inició el martes, en la Cámara Penal N° 1, el tribunal escuchó los alegatos de las partes, la última palabra del imputado, quien en el inicio del juicio guardó silencio y, finalmente, dictó el veredicto de sentencia.

Al conocerse la absolución del acusado, la madre de la niña víctima se descompensó en el ingreso al edificio judicial, debiendo recibir asistencia médica. Por unanimidad, los magistrados, Fernando Esteban, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi absolvieron por el beneficio de la duda al imputado.

La última audiencia inició pasadas las 9.00 de la mañana. El Ministerio Público Fiscal fue el primero en exponer sus alegatos.

Como se trataba de un juicio en el que se ventila un delito de instancia privada, este fue realizado a puertas cerradas, no pudiendo ingresar la prensa.

Voceros judiciales comentaron que en sus conclusiones, el fiscal mantuvo la acusación para con el imputado y pidió que se lo declare culpable y se le imponga una pena de seis años de prisión. Luego, fue el turno de la querella de la víctima, donde el abogado Sebastián Ibañez compartió los dichos del fiscal por los cuales el imputado debía ser declarado culpable, aun cuando no lo hizo en relación al monto de la pena, entendiento que el hombre debía purgar una pena mayor.

En el tramo final de la ronda de alegatos, la defensa del imputado, ejercida por el Dr. Pedro Velez, pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Seguidamente, el presidente del tribunal le consultó al imputado si deseaba decir algo, a lo que respondió que “no”, retirándose los magistrados de la sala a deliberar el veredicto.



Sentencia

Pasado el mediodía, el misterio se develó. La audiencia se reanudó y por secretaria se dio lectura a la sentencia en la que, por unanimidad, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda al imputado de los delitos de “abuso sexual agravado” y “abuso sexual simple en concurso real”.

Conocido el fallo, se vivieron momentos de suma angustia por parte de la madre de la víctima, quien se descompensó en el ingreso a la Cámara, debiendo ser asistida por personal médico del SAME.

Compensada la mujer, se mostró decepcionada por lo resuelto por la Justicia: “Mi hija quedó incapacitada tras sufrir el abuso. Él es el violador de mi hija, ella no miente, no miente” remarcó la madre de la víctima, quien adelantó que junto a su abogado casarán el fallo, luego de conocer los fundamentos de los magistrados.



El caso

Los hechos, por lo que hoy el familiar de la niña víctima fue condenado, habrían ocurrido en un barrio de esta ciudad Capital, en el mes de octubre del año 2006, pero recién en el mes de diciembre, la madre de la víctima denunció al familiar de haber abusado de su hija de 12 años.

El acusado se fue libre.