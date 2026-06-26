Tras una persecución, aprehenden a un joven e incautan una motocicleta

Un procedimiento policial desarrollado en el sector norte de la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 21 años y el secuestro de una motocicleta, luego de una persecución que se extendió por distintas calles de la zona.

El hecho ocurrió mientras numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos en cumplimiento de las tareas habituales de prevención del delito y control vehicular. Durante esas recorridas, el personal policial observó la circulación de un motociclista que, de acuerdo con la información oficial, realizaba maniobras peligrosas en inmediaciones de calle Los Peregrinos S/N°.

Ante esa situación, los efectivos intentaron identificar al conductor para realizar el correspondiente control, aunque la intervención derivó en una persecución luego de que el motociclista decidiera alejarse del lugar.

Según informó la Policía, el conductor se desplazaba a bordo de una motocicleta Guerrero WG 100 cc., de color gris. Cuando los efectivos procuraron identificarlo, el motociclista se habría dado a la fuga, motivo por el cual se inició una persecución por diferentes arterias del sector norte de la ciudad.

El seguimiento concluyó en la intersección de las calles Wayanay y República Dominicana, donde el conductor tomó la decisión de abandonar el rodado con el que circulaba. La motocicleta quedó en el lugar y fue incautada por el personal policial, permaneciendo en calidad de secuestro como parte de las actuaciones correspondientes.

El ingreso a una vivienda y la aprehensión

Luego de abandonar la motocicleta, el joven continuó la fuga a pie. De acuerdo con la información suministrada por la fuerza de seguridad, el conductor ingresó al interior de un domicilio perteneciente a una mujer de 54 años, donde finalmente fue localizado por los efectivos intervinientes.

En ese lugar, el personal policial concretó la aprehensión del sospechoso, dando por finalizada la persecución que se había iniciado momentos antes durante los recorridos preventivos.

El procedimiento permitió asegurar tanto la identificación del conductor como el secuestro del vehículo utilizado durante la fuga.

Tras la aprehensión, el conductor, identificado por la Policía con el apellido Leiva, de 21 años, fue trasladado a la Seccional Octava, dependencia policial que interviene por razones de jurisdicción. Posteriormente quedó alojado en esa dependencia, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar los pasos procesales a seguir.

Denuncia

Como parte de las actuaciones derivadas del procedimiento, la Policía informó que se invitó a la propietaria de la vivienda, una mujer de 54 años, a formalizar la denuncia correspondiente.

Para ello, se le indicó que debía presentarse en la Unidad Judicial N° 8, donde podrá radicar la denuncia vinculada con lo ocurrido durante el ingreso del joven al inmueble.

Esta actuación forma parte del procedimiento administrativo y judicial iniciado tras la persecución y la posterior aprehensión del motociclista.