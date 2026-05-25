Tras una persecución secuestran un arma blanca de fabricación casera

Un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Séptima en el norte de San Fernando del Valle de Catamarca culminó con la aprehensión de un joven de 26 años y el secuestro de un arma blanca de fabricación casera.

El procedimiento tuvo lugar mientras numerarios policiales desarrollaban recorridos preventivos por distintos sectores de la jurisdicción, en el marco de las tareas habituales de control y prevención desplegadas en la Capital. Según la información oficial, el hecho ocurrió en la intersección de las calles San Juan Bautista y Nahuel Huapi, donde los efectivos intentaron identificar a un sujeto que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven habría emprendido la huida, situación que derivó en una persecución que se extendió por pocos metros y finalizó con la intervención directa de los uniformados.

La persecución

De acuerdo con lo informado oficialmente, el sospechoso intentó escapar cuando los policías procuraban identificarlo en plena vía pública. Ante esa situación, los efectivos iniciaron una persecución que culminó a escasa distancia del lugar donde comenzó el procedimiento.

Durante el operativo se produjo uno de los momentos de mayor tensión, ya que el joven habría amenazado al personal interviniente utilizando un arma blanca de fabricación casera que llevaba entre sus prendas de vestir.

La situación obligó a los policías a actuar rápidamente para controlar el episodio y neutralizar cualquier riesgo tanto para el personal actuante como para terceros que pudieran encontrarse en la zona. Finalmente, el arma blanca fue incautada por los efectivos policiales durante el procedimiento.

El arma blanca secuestrada

Uno de los elementos centrales del operativo fue el secuestro del arma blanca que portaba el sospechoso. Según se indicó oficialmente, se trataba de un arma de fabricación casera que el joven llevaba oculta entre sus prendas.

El objeto fue inmediatamente incautado por los policías tras la reducción del sujeto y quedó a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones correspondientes.

El secuestro del arma permitió además asegurar pruebas vinculadas con el procedimiento realizado por los efectivos de la Comisaría Séptima.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Tras controlar la situación, los policías procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado con el apellido Navarro, de 26 años.

Luego del operativo, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas judiciales a seguir en relación con el procedimiento.

Las actuaciones quedaron formalmente incorporadas a la investigación iniciada tras el episodio ocurrido en el norte de la Capital.

Intervención judicial tras el operativo

Luego de la aprehensión y el secuestro del arma blanca, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte tomó intervención en el caso y dispuso las medidas judiciales correspondientes.

El joven quedó alojado en la dependencia policial mientras avanzan las actuaciones vinculadas con el episodio ocurrido en el norte capitalino.

El procedimiento desarrollado por efectivos de la Comisaría Séptima se suma a los distintos operativos preventivos realizados en la Capital, en el marco de controles y patrullajes destinados a reforzar la seguridad y actuar ante situaciones detectadas en la vía pública.