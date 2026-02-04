Tras una serie de allanamientos, logran recuperar múltiples bienes robados

El procedimiento tuvo su origen a partir de una denuncia penal radicada en la Comisaría de El Rodeo. En dicha instancia, un hombre de 65 años de edad relató que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio para cometer un ilícito, emprendiendo posteriormente la fuga. Ante este escenario, los efectivos de la seccional iniciaron exhaustivas tareas investigativas que condujeron a un inmueble ubicado en la Ruta Provincial N° 4, en las inmediaciones al barrio Los Vega, dentro de la localidad de Las Piedras Blancas, departamento Ambato.

En este sitio, y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, se materializó un allanamiento que resultó en el recupero de una importante cantidad de bienes. Durante la inspección, se logró el secuestro de los siguientes elementos:

Electrodomésticos y gas: Un (01) freezer y dos (02) garrafas de gas de 10 Kg.

Un (01) freezer y dos (02) garrafas de gas de 10 Kg. Mantenimiento: Una (01) bomba de agua.

Una (01) bomba de agua. Seguridad y hogar: Un (01) rifle de aire comprimido y dos (02) acolchados.

Un (01) rifle de aire comprimido y dos (02) acolchados. Vinculación con otros hechos: Una (01) escalera multifunción de aluminio plegable y una (01) mesa de madera, elementos que estarían relacionados con otro delito.

Hallazgos y rastrillajes en Los Talas

La continuidad de las pesquisas llevó a los numerarios de la Comisaría Departamental Los Varela a ampliar el radio de búsqueda hacia la Ruta Provincial N° 1, específicamente en la localidad de Los Talas. En un campo situado a la vera de la mencionada ruta, el personal policial realizó un rastrillaje que permitió localizar diversos sanitarios que se encontraban ocultos entre la maleza de la zona.

En este segundo punto estratégico, los uniformados recuperaron:

Un (01) lavamanos con su respectivo pie y grifería.

Un (01) inodoro con tapa.

Una (01) bacha y cañería.

Debido a la naturaleza del hallazgo, se dio intervención inmediata a los Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas de su especialidad para recolectar evidencia. Todas las actuaciones y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, avanzando así en el esclarecimiento de los hechos delictivos que afectaron a la comunidad de El Rodeo y zonas aledañas.