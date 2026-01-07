Trasladaron al Servicio Penitenciario Provincial a tres detenidos por distintas causas

Efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia concretaron el traslado de tres personas detenidas hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, en el marco de distintas causas judiciales en trámite. El procedimiento se realizó bajo las directivas de los Juzgados de Control de Garantías N° 3, N° 5 y N° 6, que intervinieron en cada uno de los expedientes.

Los sujetos trasladados fueron identificados con los apellidos Agüero, de 25 años; Juárez, de 37; y Oliva, de 38. Hasta el momento del operativo, los tres permanecían alojados en dependencias policiales de la Capital: Agüero se encontraba detenido en la Comisaría Sexta, Juárez en la Comisaría Quinta y Oliva en la Comisaría Décima, todos en calidad de detenidos a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información oficial, cada uno de los involucrados está imputado por diferentes delitos contemplados en el Código Penal. En el caso de Agüero, la causa que se investiga corresponde al supuesto delito de encubrimiento por receptación, en calidad de autor, una figura que se aplica cuando una persona adquiere, recibe u oculta elementos provenientes de un hecho ilícito, con conocimiento de su origen.

Por su parte, Juárez se encuentra imputado por el delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Esta figura penal hace referencia a un intento de sustracción de bienes mediante el ingreso forzado a un inmueble, utilizando mecanismos que implican superar obstáculos físicos, como muros, cercos o aberturas, aun cuando el hecho no haya llegado a consumarse.

En tanto, Oliva enfrenta una causa por robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en calidad de coautor. Se trata de una de las figuras más gravosas dentro de los delitos contra la propiedad, ya que contempla la participación de más de una persona en el hecho y su ejecución en zonas habitadas, lo que agrava el riesgo para terceros.

Una vez cumplimentadas las órdenes judiciales correspondientes, el personal policial llevó adelante el traslado de los detenidos hacia el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, donde se realizaron los trámites administrativos y de rigor establecidos por la normativa vigente. Tras ello, los tres hombres quedaron formalmente bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.

Desde la fuerza policial destacaron que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo coordinado entre la Policía de la Provincia, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia, preservar la seguridad de los detenidos y del personal interviniente, y asegurar el normal funcionamiento del sistema penal.