Tres hermanitos resultaron intoxicados con monóxido de carbono

Tres niños recibieron el domingo a la noche asistencia médica en su domicilio de Valle Chico, donde habitan junto a su madre, al sufrir intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono.

Fuentes policiales informaron que, en horas de la noche del domingo, un llamado alertó de la situación al personal del 911, quienes enviaron de inmediato al móvil de la Comisaría Decimoprimera a la vivienda de la familia Moya, en el Complejo Habitacional Valle Chico. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien dijo ser la propietaria del inmueble y madre de tres niños de corta edad, quienes estaban descompensados, producto de haber inhalado monóxido de carbono, según refirió a los efectivos.

Si bien no trascendieron detalles de cómo habría ocurrido el hecho, puesto que el día domingo la temperatura ambiente no requería primeramente el encendido de un brasero para calentar el ambiente, se cree que esta fue la causa, algo común en este tipo de hechos.

Asimismo, ante el requerimiento policial y las manifestaciones de la mujer, la policía convocó a una ambulancia del Same para que asistiera a los pequeños.

Finalmente, luego de ser examinados en el lugar y compensados, los médicos recomendaron que no era necesario el traslado al hospital, quedando en el domicilio junto a su madre.