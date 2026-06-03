Tres personas hospitalizadas tras un fuerte choque entre dos autos en Catamarca

En la tarde de hoy, exactamente a las 18:10, se produjo un siniestro vial en la intersección de avenidas Los Minerales y Peso Ley, un punto de circulación donde, por razones que aún se encuentran bajo investigación, se registró una colisión entre dos automóviles que terminó generando un importante despliegue de asistencia y peritaje.

El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil Chevrolet Meriva, de color gris, en el que se desplazaban Martín Romero (21) y David Romero (46). Según los datos iniciales, este rodado colisionó con otro vehículo, un Volkswagen Gol Trend negro, conducido por Luis Yamil Chávez (39).

Las circunstancias exactas del impacto permanecen bajo análisis, ya que las autoridades indicaron que el siniestro ocurrió "por razones que se tratan de establecer", lo que implica que la mecánica del hecho será determinada a partir de las pericias correspondientes y los testimonios que puedan recabarse en el lugar.

Asistencia médica inmediata y traslado hospitalario

Tras el siniestro, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, con la intervención de los facultativos médicos del SAME, quienes acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de ambos vehículos.

De acuerdo con la información oficial, los profesionales de la salud brindaron atención primaria en el sitio del hecho y posteriormente procedieron al traslado del conductor del segundo rodado, es decir, del Volkswagen Gol Trend, hacia el Hospital San Juan Bautista, donde fue derivado para su evaluación médica.

En este tipo de intervenciones, la asistencia prehospitalaria resulta clave para estabilizar a las personas involucradas y determinar la necesidad de derivación a centros de mayor complejidad, como ocurrió en este caso.

Intervención policial y preservación de la escena

En paralelo al trabajo del sistema de emergencias médicas, se hicieron presentes en el lugar numerarios de la Comisaría Décima Primera, quienes asumieron las primeras tareas de ordenamiento y seguridad en la zona del siniestro.

La intervención policial incluyó la preservación del área del impacto, una medida habitual en este tipo de hechos para evitar la alteración de evidencias que puedan resultar relevantes en la investigación posterior.

Asimismo, se dio intervención a equipos técnicos especializados, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de la mecánica del choque.

Trabajo pericial y actuaciones judiciales

A la escena también acudieron peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las tareas técnicas correspondientes para relevar indicios, medir la zona del impacto y analizar la posición final de los vehículos involucrados.

En simultáneo, intervinieron sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, encargados de labrar las actuaciones judiciales pertinentes, documentar el hecho y coordinar la recopilación de información que permita establecer responsabilidades y circunstancias del siniestro.