Un adolescente resultó herido tras impactar contra una camioneta en Catamarca

A las 19:30 de la tarde de hoy, un siniestro vial movilizó a efectivos policiales, personal médico y peritos en la ruta provincial N° 41, a la altura del Club La Carrera, en la localidad perteneciente al departamento Fray Mamerto Esquiú. La intervención se produjo tras un requerimiento de los Operadores del 905, lo que derivó en la inmediata presencia de numerarios de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú.

El episodio, que se encuentra bajo investigación, tuvo como protagonistas a un adolescente y a un conductor adulto, en una colisión cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas. El lugar del hecho, un tramo transitado de la ruta, se convirtió en escenario de un operativo coordinado entre distintas áreas de seguridad y salud.

Los protagonistas del hecho

De acuerdo con la información oficial, el siniestro involucró a un adolescente de 16 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Corven 110 cc., de color negro. Por razones que son materia de investigación, el joven colisionó con una camioneta Isuzu gris, conducida por Jorge Ariel Cazuza (43).

El impacto generó consecuencias inmediatas para el menor, quien resultó con lesiones que requirieron asistencia médica urgente. La dinámica del choque, si bien aún no ha sido determinada en detalle, constituye el eje central de las pericias en curso.

Asistencia médica y traslado

Tras el siniestro, se hizo presente en el lugar personal médico del SAME, quienes brindaron las primeras atenciones al adolescente herido. Dada la naturaleza de las lesiones, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, donde recibió atención especializada.

La rápida intervención del sistema de emergencias fue clave para garantizar la asistencia inmediata al jovencito, cuyo estado motivó el despliegue sanitario en la zona del accidente.

Intervención judicial y peritajes

El procedimiento no se limitó únicamente a la asistencia sanitaria. En el lugar trabajaron también Sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 y Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Estas actuaciones se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tendrá a su cargo el avance de la investigación. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del choque, incluyendo factores como la mecánica del impacto, posibles responsabilidades y condiciones del entorno al momento del hecho.