Violento asalto en Catamarca: un joven fue amenazado con un cuchillo

En la tarde de hoy, a las 14:50, un episodio de inseguridad alteró la rutina en una concurrida zona urbana cuando un joven de 18 años fue víctima de un violento arrebato. El hecho se produjo en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Florida, un punto de circulación habitual que, en ese momento, se convirtió en escenario de un delito que involucró amenazas con arma blanca.

De acuerdo con la información recabada, efectivos de la Seccional Segunda acudieron al lugar tras ser alertados por el SAE-911. Allí se entrevistaron con el damnificado, quien relató que momentos antes había sido abordado por un sujeto. Bajo intimidación con un arma blanca, el agresor logró sustraerle un teléfono celular iPhone 8 Plus, utilizando la modalidad delictiva conocida como arrebato, para luego darse a la fuga a pie.

El joven, visiblemente afectado por la situación, fue invitado por los uniformados a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, instancia clave para formalizar la investigación y avanzar en el proceso judicial.

Rápida reacción policial y operativo de búsqueda

Tras obtener la descripción del presunto autor, los efectivos iniciaron de inmediato un recorrido ampliado por la zona, desplegando un operativo de rastrillaje en las inmediaciones. La intervención policial se concentró en sectores cercanos al lugar del hecho, con el objetivo de dar con el sospechoso antes de que pudiera alejarse.

El procedimiento rindió resultados en un corto lapso. En la calle Buenos Aires, entre Santiago del Estero y avenida Hipólito Yrigoyen, los uniformados lograron ubicar y aprehender al supuesto autor del ilícito.

El individuo fue identificado como un hombre de apellido Martínez, de 31 años. La detención se produjo sin que se informaran incidentes adicionales, consolidando así una rápida respuesta operativa ante un delito cometido minutos antes.

Recupero de los elementos sustraídos

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado superficial al sospechoso, lo que permitió hallar entre sus pertenencias los elementos vinculados al hecho denunciado.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras la aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de dirigir la investigación y determinar las acciones legales a seguir.

Desde la fiscalía se impartieron las medidas a adoptar, en función de las circunstancias del hecho, las pruebas reunidas y la situación del detenido. Este paso resulta determinante para establecer responsabilidades y avanzar en el proceso judicial correspondiente.