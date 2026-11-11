Catamarcaa: secuestraron tres camionetas que eran requeridas por la Justicia de Buenos Aires

Personal de la Comisaría Departamental Santa María llevó adelante un procedimiento en el barrio 4 de Enero, ubicado en esa ciudad del departamento homónimo, que culminó con el secuestro de tres camionetas Toyota Hilux que registraban requerimientos judiciales emitidos por un organismo de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La intervención se concretó a partir de las tareas realizadas por los numerarios de la dependencia policial, quienes procedieron al secuestro de los tres rodados luego de verificar la información correspondiente en los sistemas de consulta disponibles para las fuerzas de seguridad.

El operativo permitió establecer que los vehículos no se encontraban libres de requerimientos judiciales, una circunstancia que motivó la intervención policial y el posterior traslado de las unidades a la dependencia correspondiente.

La consulta al sistema SIFCOP

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la consulta efectuada en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). A través de esta herramienta, los efectivos pudieron determinar que las tres camionetas Toyota Hilux contaban con requerimientos judiciales vigentes, dispuestos por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La verificación permitió identificar la existencia de las medidas judiciales vinculadas con los rodados y establecer la necesidad de avanzar con el secuestro de las unidades. De acuerdo con la información proporcionada, los requerimientos habían sido dispuestos por ese juzgado nacional, por lo que el procedimiento realizado en Santa María quedó relacionado con una intervención judicial originada en otra jurisdicción.

Las camionetas quedaron bajo resguardo policial

Como resultado de la intervención, los efectivos procedieron al secuestro de tres (03) camionetas marca Toyota, modelo Hilux. Los rodados fueron trasladados posteriormente a la dependencia policial, donde quedaron bajo resguardo en el marco de las actuaciones vinculadas con los requerimientos judiciales detectados.

El traslado de los vehículos constituyó la instancia final del procedimiento informado por la Policía, luego de que se confirmara mediante el SIFCOP que las unidades registraban medidas dispuestas por el juzgado comercial de Buenos Aires.