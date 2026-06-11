Un aprehendido y un menor demorado tras una agresión con arma blanca

Un operativo policial realizado en el norte de la Capital culminó con la aprehensión de un joven, la demora de un adolescente y el secuestro de un arma blanca, luego de que ambos fueran sindicados como los presuntos responsables de un intento de agresión ocurrido en el barrio Eva Perón.

El procedimiento fue concretado por personal de la Seccional Séptima, que en ese momento desarrollaba recorridos preventivos por distintos sectores de su jurisdicción. La intervención policial se produjo cuando los efectivos se encontraban patrullando la intersección de las calles Sumampa y Balcozna, un punto ubicado dentro del mencionado barrio capitalino.

En ese lugar, los uniformados mantuvieron contacto con una joven de 18 años de edad, quien aportó información sobre un episodio que habría ocurrido momentos antes y que involucraba a varios adolescentes y jóvenes.

Según manifestó la mujer a los policías, dos personas de sexo masculino habrían intentado agredir físicamente con un arma blanca a un adolescente de 16 años, para luego darse a la fuga del lugar.

La denuncia y el despliegue policial

Tras recibir la información, los efectivos iniciaron de manera inmediata un operativo de búsqueda basado en las características físicas y demás datos aportados por la joven entrevistada. La rapidez en la respuesta permitió que los uniformados extendieran los recorridos preventivos por distintos sectores cercanos, con el objetivo de localizar a las personas señaladas como presuntas responsables del hecho denunciado.

La búsqueda se concentró en distintos puntos de circulación de la zona norte de la ciudad y concluyó en otro sector de la jurisdicción, donde los efectivos lograron identificar a dos personas cuyas características coincidían con las descriptas previamente.

La intervención policial se desarrolló en la esquina de las avenidas México y Los Legisladores, donde finalmente fueron interceptados los sospechosos.

Los presuntos autores fueron identificados

Como resultado del procedimiento, los policías aprehendieron a un joven de apellido Bellido, de 18 años de edad, y demoraron a un adolescente de 15 años.

De acuerdo con la información policial, ambos fueron señalados como los presuntos autores del intento de agresión denunciado previamente. La identificación de los sospechosos se produjo luego de las averiguaciones realizadas por los efectivos durante los recorridos de búsqueda, que permitieron ubicar a las personas que coincidían con los datos aportados por la denunciante.

El procedimiento continuó con las medidas de seguridad habituales destinadas a verificar la posible presencia de elementos de interés para la investigación.

El secuestro de un arma blanca

Durante la intervención, el personal policial realizó un palpado superficial sobre el joven de 18 años aprehendido. Como resultado de esa requisa preventiva, los efectivos encontraron entre sus prendas de vestir un cuchillo tipo tramontina, elemento que fue inmediatamente secuestrado por disposición de los procedimientos vigentes.

El arma blanca quedó incorporada a las actuaciones correspondientes en calidad de secuestro, a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

Estos elementos forman parte de las actuaciones iniciadas tras la denuncia recibida por los efectivos de la Seccional Séptima.

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar y concretadas las medidas preventivas correspondientes, las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Según se informó oficialmente, tanto el joven aprehendido como el adolescente demorado quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que tomó intervención en el caso para determinar los pasos procesales a seguir.