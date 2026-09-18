Un bebé de 28 días permanece internado con fracturas de cráneo y cocaína en sangre

Un bebé de apenas 28 días, oriundo de la localidad cordobesa de Balnearia, permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, luego de haber ingresado con fracturas múltiples y vestigios de cocaína en su organismo.

El caso generó conmoción en la provincia y se encuentra bajo investigación judicial a partir del cuadro médico detectado en el recién nacido. El episodio se inició cuando sus padres, una mujer de 26 años y un hombre de 33, trasladaron al bebé al Hospital Iturraspe de San Francisco.

Según manifestaron al momento de llevarlo al centro de salud, el lactante presentaba problemas respiratorios. Sin embargo, la evaluación médica permitió detectar una situación de extrema gravedad que llevó a disponer su inmediata derivación al Hospital Neonatal de la capital provincial y, paralelamente, dio lugar a la intervención de la Justicia.

El estado en el que ingresó el bebé y los resultados de los estudios posteriores fueron determinantes para el inicio de las actuaciones destinadas a establecer qué ocurrió.

Golpes, fracturas y un severo cuadro respiratorio

El fiscal de Morteros, Francisco Payges, confirmó las características del cuadro médico detectado en el recién nacido. Según explicó el funcionario judicial, el bebé ingresó con un severo cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria, además de presentar aparentes golpes físicos.

Una vez que los profesionales lograron estabilizar ese cuadro inicial, se pudo avanzar con una evaluación más exhaustiva. Esa revisión permitió determinar la existencia de golpes externos y confirmó al menos una fractura en el cráneo y otra en la región del omóplato.

El cuadro médico descrito por el fiscal derivó en una intervención judicial inmediata, mientras el menor debió ser trasladado para recibir atención especializada.

El caso quedó así atravesado por dos elementos centrales: por un lado, las lesiones físicas detectadas en el cuerpo del bebé y, por otro, el hallazgo de vestigios de cocaína en los análisis clínicos.

El hallazgo de cocaína

Los análisis realizados al bebé también detectaron vestigios de cocaína en sangre. Ante ese resultado, la fiscalía ordenó la detención inmediata de ambos progenitores biológicos.

El fiscal Francisco Payges explicó que tanto la mujer de 26 años como el hombre de 33 quedaron detenidos bajo la imputación de lesiones graves calificadas por el vínculo. Al mismo tiempo, el funcionario señaló que, debido a la gravedad del cuadro, no se descarta modificar la calificación legal de la imputación.

El hallazgo de cocaína en el organismo del recién nacido también derivó en la intervención de otra dependencia judicial. Según explicó el fiscal, se dio participación a la Fiscalía de Narcotráfico de San Francisco.

De esta manera, la investigación contempla tanto las lesiones detectadas en el bebé como la presencia de la sustancia hallada mediante los análisis clínicos.

El bebé permanece internado en terapia intensiva

Mientras avanza la investigación, el estado de salud del recién nacido continúa siendo delicado. El parte médico indica que el bebé permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Su ingreso al sistema sanitario se produjo inicialmente en el Hospital Iturraspe de San Francisco, adonde sus padres lo llevaron manifestando que presentaba dificultades respiratorias. La gravedad del cuadro detectado determinó posteriormente su derivación al Hospital Neonatal de la capital provincial.

El tratamiento y la evolución del menor permanecen vinculados al cuadro crítico con el que ingresó y a las lesiones constatadas durante la evaluación médica.

También fueron apartados los otros hijos de la mujer

La investigación judicial también alcanzó al resto del grupo familiar. Por orden de la Justicia, los otros dos hijos de la mujer, de 10 y 12 años, fueron apartados del domicilio familiar.

La medida fue adoptada mientras avanzan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que el bebé resultó lesionado y presentó vestigios de cocaína en su organismo.

El apartamiento de los dos menores forma parte de las disposiciones tomadas por la Justicia en el marco de la investigación. La medida se mantiene mientras se procura establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias que rodearon el estado en el que el recién nacido fue llevado inicialmente al Hospital Iturraspe de San Francisco.