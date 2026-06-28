Un detenido en Andalgalá por intentar un robo en una farmacia

Un operativo policial desarrollado en la ciudad de Andalgalá culminó con la aprehensión de un joven sospechado de haber intentado cometer un ilícito en una farmacia ubicada sobre la avenida San Martín, luego de un rápido despliegue realizado por efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento recibido por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), que alertó sobre una situación ocurrida en un local comercial de esa ciudad del departamento homónimo.

Tras recibir el aviso, el personal policial se dirigió inmediatamente al lugar señalado para verificar lo ocurrido y tomar contacto con las personas involucradas.

El relato de la denunciante

Una vez en la farmacia, los efectivos se entrevistaron con una joven mujer de 27 años, quien brindó detalles sobre el episodio que motivó la intervención policial.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, una persona de sexo masculino habría intentado ingresar al local comercial con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Siempre según el relato proporcionado a los uniformados, el individuo posteriormente se retiró del lugar, sin concretar el presunto hecho.

La información aportada por la joven permitió a los efectivos contar con una descripción del sospechoso para orientar la búsqueda en las inmediaciones del comercio.

La búsqueda del sospechoso

Con las características físicas suministradas por la denunciante, el personal de la Comisaría Departamental Andalgalá inició de inmediato un recorrido por la zona con el objetivo de localizar al presunto autor del hecho.

El operativo se concentró en las inmediaciones del lugar donde se produjo el episodio, permitiendo a los uniformados desplegar tareas de búsqueda basadas en la información obtenida durante la entrevista realizada en la farmacia. La rápida intervención policial posibilitó que, poco tiempo después del requerimiento al SAE-911, los efectivos lograran ubicar a una persona cuyas características coincidían con las descriptas.

La aprehensión del presunto autor

Como resultado del procedimiento, los efectivos concretaron la aprehensión de un sujeto de apellido Contreras, de 24 años de edad, señalado como el presunto autor del hecho investigado.

Tras la identificación y aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Según la información oficial, el sospechoso quedó alojado en la seccional, permaneciendo a disposición de las autoridades judiciales competentes mientras continúan las actuaciones relacionadas con el caso.

Luego de la aprehensión del joven, tomó intervención la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo que quedó a cargo del procedimiento judicial derivado del hecho.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia.