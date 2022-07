Un gendarme se encuentra desaparecido desde hace 20 días, tras viajar a Santa Fe

Nadie sabe qué pasó con el segundo comandante de gendarmería Gustavo Elorrieta que está desaparecido desde hace 20 días. El 10 de julio viajó desde Buenos Aires a Roldán, Santa Fe, para visitar a sus hijos y desde entonces nadie sabe nada de él.

Esa noche avisó que estaba con ellos y feliz por el encuentro. Desde entonces sus allegados no pudieron volver a contactarlo. Tenía que presentarse a trabajar el 25 de julio, pero como no lo hizo su jefe lo llamó por teléfono y le mandó un WhatsApp, pero no obtuvo respuesta.

Ante esto, la fuerza difundió un radiograma de “prioridad roja”, para la búsqueda del oficial.

Elorrieta es correntino, hasta principios de año vivió en Roldán y trabajó en la Gendarmería de Rosario. Tras separarse de su expareja pidió el traslado a Buenos Aires.

Las últimas horas del gendarme Elorrieta

El 10 de julio se comunicó con su actual pareja para decirle que se había encontrado con sus hijos, una nena de 11 años y un adolescente de 17. Tras la llamada misteriosamente desapareció.

Según informó el diario La Capital su hermana Sthella vive en Monte Caseros, Corrientes, junto a su padre. Fue ella la que emprendió la primera búsqueda e incluso viajó a Buenos Aires donde se encuentra ahora esperando noticias. El 10 de julio viajó desde Buenos Aires a Santa Fe y desapareció. (Foto: Facebook / Sthella Mari Elorrieta).

Anteriormente fue a la Gendarmería de Monte Caseros donde le dijeron que la última localización del celular lo ubicaba en la región mesopotámica. Pero cuando el 25 de julio no se presentó a trabajar, la llamaron para preguntarle si sabía algo de su hermano.

Ante la negativa, miembros de la fuerza se acercaron hasta su departamento de Buenos Aires, y también visitaron su vivienda de Roldán. Como no lo encontraron, hicieron la denuncia.

La investigación está a cargo del fiscal Gastón Avila, de la Unidad de Homicidios Dolosos, que le dijo al mismo medio que están haciendo varias investigaciones pero que “está todo bajo secreto”. Y agregó, que por el momento “se sigue con la búsqueda, hay una persona desaparecida, no sabemos si fue víctima de delito y no queremos frustrar pruebas al divulgar información mediática”.