Un hombre fue arrestado en Catamarca tras agredir a un árbitro en pleno partido

Un episodio de violencia alteró la normalidad de un encuentro futbolístico en la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, cuando un árbitro fue presuntamente agredido físicamente durante el desarrollo de un partido. El incidente se produjo en la tarde de ayer y requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, a las 15:50 horas efectivos de la Comisaría Departamental Recreo se dirigieron hasta el Estadio "Nito Herrera" del Club "Pedro Cano", escenario donde se disputaba el encuentro deportivo. La presencia policial se produjo luego de que se registrara una situación de violencia en el lugar.

Al arribar al estadio, los uniformados procedieron a arrestar en averiguación del hecho a un hombre de apellido Castillo, de 40 años, quien fue señalado como el presunto autor de una agresión física contra el árbitro del partido.

El incidente se produjo mientras se desarrollaba el encuentro futbolístico, circunstancia que generó un clima de tensión en el lugar y motivó la actuación de las autoridades policiales para restablecer el orden.

La presunta agresión al árbitro

Según los datos informados, la víctima del hecho es el árbitro del partido, un hombre de 33 años de edad, quien habría sido agredido físicamente durante el desarrollo del juego.

Aunque no se brindaron detalles específicos sobre la dinámica de la agresión ni sobre el contexto exacto en que se produjo dentro del partido, la intervención policial permitió identificar al presunto responsable y proceder a su arresto preventivo.

Los procedimientos realizados por el personal policial incluyeron:

El traslado al lugar del hecho tras recibir información sobre la situación.

La identificación del presunto agresor, un hombre de apellido Castillo (40).

El arresto en averiguación del hecho, medida habitual en este tipo de intervenciones cuando se investiga un presunto delito.

El árbitro afectado fue considerado damnificado directo del incidente, lo que habilita la instancia formal de denuncia para el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

Actuación judicial y medidas dispuestas

Tras concretarse el procedimiento policial, el hombre arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo encargado de intervenir en el caso y determinar los pasos procesales a seguir.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas a cumplimentar en relación con la investigación del hecho. Estas directivas orientan las actuaciones policiales y establecen el marco legal bajo el cual continuará el proceso.

En paralelo, las autoridades invitaron al árbitro damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso fundamental para formalizar el expediente y avanzar en la determinación de responsabilidades.