Un hombre fue detenido tras robar en un comercio del centro de Catamarca

Un operativo de prevención culminó este mediodía con la detención de un hombre mayor de edad, acusado de sustraer mercadería de un local comercial ubicado en la zona céntrica de la capital.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:55 de este miércoles, en la intersección de las calles Esquiú y Sarmiento. En ese lugar, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) que realizaban recorridos de rutina fueron alertados por el propietario del comercio, un hombre de 39 años. Según el testimonio del damnificado, un individuo había ingresado al local y, tras un descuido, se dio a la fuga llevándose una remera nueva que aún conservaba su etiqueta original.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por el comerciante, los uniformados iniciaron un rastrillaje inmediato por las inmediaciones. A los pocos minutos, lograron divisar y dar alcance al sospechoso, identificado como de apellido Reyes (53).

Al practicarle el palpado superficial de seguridad, los agentes hallaron entre sus pertenencias la prenda denunciada como robada. El elemento fue incautado de inmediato bajo calidad de secuestro para ser presentado como evidencia ante la justicia.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este. Por su parte, el propietario del comercio fue debidamente asesorado para radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1, a fin de dar continuidad a las actuaciones de rigor.