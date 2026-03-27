Un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual contra una menor en Catamarca

Este viernes, en la provincia de Catamarca, un jurado popular emitió un veredicto en un caso de alta sensibilidad judicial, declarando culpable a un hombre por el delito de "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la situación de convivencia preexistente con una persona menor de 18 años de edad, continuado".

El fallo, sin embargo, no fue unánime en cuanto a todos los cargos imputados. En el mismo proceso, el jurado resolvió también declarar al acusado no culpable del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por la guarda y la situación de convivencia preexistente con una persona menor de 18 años de edad".

Este doble pronunciamiento refleja la complejidad del caso, donde los integrantes del jurado debieron analizar de manera minuciosa cada una de las imputaciones, evaluando pruebas, testimonios y el contexto en el que se habrían producido los hechos.

La postura de las partes durante el juicio

Durante la jornada, previa al veredicto, se expusieron con claridad las posiciones enfrentadas de la fiscalía y la defensa, en un escenario de fuerte tensión judicial.

Por un lado, los fiscales Dres. Alejandra Antonino y Alejandro Dalla Lasta sostuvieron firmemente la acusación. En su alegato, solicitaron la declaración de culpabilidad del imputado, manteniendo la línea argumental que habían desarrollado a lo largo del proceso.

En contraposición, el defensor Dr. Jairo Reinoso pidió la no culpabilidad de su asistido, planteando dudas sobre los elementos presentados y buscando desacreditar la acusación fiscal.

El contraste entre ambas posturas marcó el pulso de una audiencia clave, en la que el jurado popular tuvo la responsabilidad de determinar la responsabilidad penal del acusado en función de los hechos analizados.

Próxima instancia: la audiencia de cesura

Tras conocerse el veredicto, la jueza directora del proceso, Dra. Daniela Barrionuevo, dispuso la realización de la audiencia de cesura, instancia en la cual se determinará la pena que deberá cumplir el condenado.

La fecha fijada para esta etapa es el 31 de marzo, momento en el que se conocerá finalmente la magnitud de la condena en función del delito por el cual fue hallado culpable.