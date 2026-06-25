Un mes de prisión efectiva por crueldad animal tras atacar con un cuchillo a una perra

El Juzgado Correccional N° 1 condenó a Juan Manuel Plaza a un mes de prisión efectiva luego de hallarlo culpable del delito de daños en concurso ideal con crueldad animal, en una causa vinculada a un violento episodio ocurrido en enero de 2022 en la ciudad de Catamarca. La sentencia fue dictada tras la realización del juicio oral y colocó un cierre judicial a un caso en el que se juzgó el ataque con un arma blanca contra una perra mestiza, a la que el acusado provocó una herida de extrema gravedad.

La resolución fue adoptada luego del debate oral encabezado por el juez Marcelo Forner, con intervención de la defensora oficial Florencia González Pinto. El caso llegó a juicio por un hecho ocurrido el 1 de enero de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, en inmediaciones del barrio 50 viviendas, frente al domicilio de Claudio Pedraza, quien posteriormente declaró como denunciante durante el proceso.

La condena impuesta establece una pena de prisión efectiva, aunque su ejecución todavía no se materializará de manera inmediata. Según se informó, la pena aguarda quedar firme y, hasta que eso no ocurra, Plaza no será trasladado al Penal de Miraflores. De ese modo, el fallo ya fija la responsabilidad penal del acusado y la sanción correspondiente, pero su cumplimiento efectivo dependerá de que la sentencia adquiera firmeza.

Una cuchilla de cocina y una herida de gravedad

De acuerdo con la acusación ventilada en el juicio, el hecho ocurrió en las primeras horas del 1 de enero de 2022, cuando Juan Manuel Plaza llegó hasta el lugar portando una cuchilla de cocina. Según la reconstrucción del caso, el acusado atacó allí a una perra mestiza, provocándole una grave herida con un arma blanca que atravesó el cuerpo del animal.

La descripción del hecho fue uno de los puntos centrales del proceso, ya que sobre esa conducta se estructuró la imputación que finalmente derivó en la condena. El caso fue encuadrado en los delitos de daños en concurso ideal con crueldad animal, una calificación que refleja el modo en que el tribunal abordó penalmente el ataque y sus consecuencias.

El escenario del episodio también quedó delimitado con precisión en la causa: ocurrió frente al domicilio de Claudio Pedraza, en inmediaciones del barrio 50 viviendas. La referencia al lugar y al horario del ataque, fijado alrededor de las 7 de la mañana, formó parte del contexto del hecho juzgado y de la reconstrucción sostenida durante el juicio oral.

El reconocimiento del acusado

Durante el proceso, Juan Manuel Plaza reconoció el hecho y además pidió disculpas ante el tribunal. Esa admisión constituyó un elemento relevante dentro del debate, en la medida en que el acusado no negó la conducta por la que llegó a juicio, sino que la reconoció en el marco de la audiencia.

Junto con esa declaración, también prestó testimonio Claudio Pedraza, el denunciante del caso, quien ratificó lo sucedido. Su intervención formó parte del conjunto de elementos valorados por el magistrado al momento de resolver la responsabilidad penal del acusado.

La decisión del juez y el alcance de la condena

Tras el desarrollo del debate, el juez Marcelo Forner resolvió imponer a Plaza la pena de un mes de prisión efectiva. La decisión fue adoptada en el marco del juicio oral tramitado ante el Juzgado Correccional N° 1 y constituyó la respuesta penal al hecho ocurrido en enero de 2022.

En términos procesales, la condena quedó establecida, pero su ejecución todavía no se encuentra operativa de manera inmediata. La información difundida precisa que la pena debe quedar firme para que el condenado sea trasladado al Penal de Miraflores. Esto significa que, aunque el tribunal ya definió la culpabilidad y fijó la sanción, la privación efectiva de la libertad no se concretará hasta que se complete ese paso procesal.

Ese punto es relevante porque marca la diferencia entre el dictado de la sentencia y su cumplimiento material. La resolución judicial ya impuso una pena efectiva, pero su ejecución está condicionada a la firmeza del fallo. Hasta tanto eso suceda, Plaza no ingresará al establecimiento penitenciario.