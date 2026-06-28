Un motociclista derrapó y perdió la vida en la avenida Costanera Sur

La madrugada de este domingo quedó marcada por una nueva tragedia vial en la zona sur de la Capital. Un hombre de 42 años perdió la vida de manera instantánea luego de sufrir una violenta caída mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Costanera Sur, en un hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 04:50, cuando el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) recibió el alerta sobre un siniestro vial registrado en la avenida Costanera Sur, en el tramo comprendido entre la calle Santa Fe y el Pasaje Israel. A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Décima se trasladaron con urgencia hasta el lugar para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de un motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, luego de haber protagonizado una caída que le provocó lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue identificada

En el lugar del hecho se logró identificar a la víctima como Oscar Sebastián Morales, de 42 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de colores negro y gris.

De acuerdo con la información oficial, por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del fuerte impacto, Morales sufrió lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron el fallecimiento en el acto, sin que pudiera hacerse nada para salvarle la vida.

Hasta el momento, las circunstancias que desencadenaron la pérdida de control de la motocicleta forman parte de la investigación judicial en curso.

El lugar donde ocurrió el hecho

El siniestro tuvo lugar sobre la avenida Costanera Sur, entre calle Santa Fe y Pasaje Israel, un sector al que rápidamente acudieron tanto efectivos policiales como personal especializado para preservar la escena y realizar las actuaciones correspondientes.

Tras confirmarse el deceso del motociclista, se dio inmediata intervención a las autoridades competentes para avanzar con las diligencias previstas en este tipo de hechos.

Luego de constatarse el fallecimiento de Oscar Sebastián Morales, comenzaron las actuaciones judiciales de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. En el lugar trabajaron especialistas de distintas áreas de la Policía de la Provincia para llevar adelante las tareas periciales y documentales necesarias.

Una investigación en marcha

Con el procedimiento policial y judicial ya iniciado, la investigación se encuentra orientada a esclarecer qué circunstancias derivaron en la pérdida de control de la motocicleta conducida por Oscar Sebastián Morales.

De acuerdo con la información oficial, el conductor se desplazaba en una Gilera Smash 110 cc. cuando, por motivos que aún no fueron determinados, derrapó y cayó pesadamente sobre el pavimento.

El impacto resultó fatal y provocó su muerte inmediata debido a las graves lesiones sufridas.

Mientras avanzan las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, las pericias realizadas por la Dirección General de Criminalística y las diligencias labradas por la Unidad Judicial N.º 2 serán fundamentales para reconstruir la mecánica del hecho y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió esta nueva tragedia vial registrada durante la madrugada de este domingo en la avenida Costanera Sur.