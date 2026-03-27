Un prófugo armado fue detenido tras agredir a la policía en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 09:40, efectivos de la Comisaría Quinta realizaban recorridos preventivos en la intersección de las calles Caleta Olivia y San Juan, cuando identificaron a un hombre que caminaba por la zona. Lo que en principio parecía un procedimiento habitual, derivó en un episodio de extrema tensión que incluyó agresiones físicas, amenazas con arma blanca y una contundente reacción policial que culminó con el sujeto reducido tras recibir una golpiza en el marco del forcejeo.

El individuo fue identificado como Vega (29). Tras consultar el sistema informático, los uniformados confirmaron que el joven contaba con un pedido de detención vigente, dispuesto por la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación, a cargo del Dr. Facundo Barros Jorrat, por el supuesto delito de hurto simple en calidad de autor.

Escalada de agresión y uso de arma blanca

Lejos de acatar las indicaciones del personal policial, el procedimiento tomó un giro violento. Según la información oficial, el joven habría agredido físicamente a los efectivos intervinientes, desatando un forcejeo en plena vía pública. En ese contexto, y en un claro intento de resistirse a la detención, Vega extrajo de entre sus prendas de vestir un cuchillo tipo tramontina, con el cual amenazó directamente a los uniformados.

El nivel de agresividad escaló aún más cuando el sujeto utilizó el arma para atacar a un Cabo Primero de Policía, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias de gravedad. Sin embargo, el efectivo logró evitar lesiones gracias a que contaba con su chaleco protector colocado, un elemento clave que impidió que la situación derivara en un desenlace mayor.

La contundente reducción del sospechoso

Ante la peligrosidad del individuo y la amenaza concreta que representaba, el personal policial actuó con firmeza para neutralizarlo. Fue en ese momento donde se produjo la golpiza que recibió el ladrón, en el marco del intento por reducirlo y desarmarlo. La intensidad del enfrentamiento evidenció la resistencia del sujeto y la necesidad de aplicar fuerza física para controlar la situación.

La intervención policial permitió finalmente incautar el arma blanca y asegurar al agresor, quien fue reducido y puesto bajo custodia. El episodio dejó en evidencia no solo la peligrosidad del detenido, sino también el nivel de violencia que puede escalar en procedimientos que, en apariencia, comienzan como simples identificaciones.

Traslado y actuación judicial

Una vez controlada la situación, numerarios de la Seccional Sexta procedieron al traslado del masculino hacia la dependencia policial correspondiente. Allí quedó a disposición de la Justicia Penal interviniente, que tomó conocimiento inmediato de los hechos.