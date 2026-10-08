Un sujeto amenazó a personal de un comedor de Catamarca y terminó detenido

El mediodía de la jornada de hoy, exactamente a las 13:00, la tranquilidad urbana se vio interrumpida cuando el sistema de emergencias SAE-911 emitió un requerimiento urgente que movilizó a las fuerzas de seguridad locales. Como respuesta inmediata a la alerta, efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, operando en valiosa colaboración con sus pares de la Seccional Décima Tercera, se desplazaron con celeridad hacia un punto estratégico de la ciudad.

El despliegue policial tuvo como escenario la intersección comprendida entre las calles Francia y España, sitio donde se ubica el establecimiento gastronómico afectado. En el lugar, los uniformados mantuvieron un contacto directo con una mujer de 43 años de edad, quien se erigió como la principal fuente de los testimonios sobre el episodio delictivo que acababa de azotar el establecimiento de la zona.

El Relato de la Víctima y la Invasión al Comedor

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos aportada por la damnificada ante los agentes del orden, momentos antes de la llegada policial se produjo una grave alteración del orden público en el interior de un comedor de la zona. Un individuo desconocido irrumpió en las instalaciones de manera abrupta, materializando el ingreso al comercio sin autorización.

La situación escaló rápidamente en nivel de hostilidad cuando el intruso, tras vulnerar el espacio privado del local comercial, procedió a amenazar a la propietaria y a sus compañeros de trabajo que se encontraban cumpliendo funciones en el lugar. Este clima de intimidación y vulnerabilidad motivó el pedido de auxilio a través de las líneas de emergencia. Ante la gravedad de los testimonios recogidos en la escena, los efectivos policiales procedieron formalmente a invitar a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, con el fin de activar los mecanismos legales pertinentes para investigar el ilícito.

Censo Operativo y Captura del Supuesto Autor

Con los datos filiatorios y las características aportadas por la víctima sobre la fisonomía y vestimenta del agresor, los uniformados diagramaron un operativo de cerrojo y rastrillaje por las inmediaciones. Lejos de limitarse a la custodia del lugar del hecho, las fuerzas de seguridad ampliaron los recorridos preventivos por las cuadras circundantes para dar con el paradero del sospechoso antes de que pudiera alejarse de la jurisdicción.

La estrategia dio sus frutos de manera casi inmediata cuando la comisión policial logró avistar al sospechoso en la esquina conformada por las calles Francia y Los Peregrinos. En ese sector preciso, los agentes aprehendieron al supuesto autor del hecho, identificándolo formalmente como un hombre de apellido Díaz, de 43 años.