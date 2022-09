Un testigo dijo ante el tribunal haber visto la pelea entre Pachao y los hermanos Leiva

En la reanudación del debate oral y publico que se desarrolla en la Cámara penal N° 2 y en el que se ventila la muerte de Diego Pachao y tiene en el banquillo de los acusados a seis efectivos de la policía de la provincia, en el recinto se escuchó a cinco testigos.

Se trata de Karina -madre-, Camila y Gabriel -hijos y hermanos respectivamente- Maltese, propietario de la vivienda en la que estuvo Diego junto a su amigo González la madrugada en la que fue luego arrestado y trasladado a la Comisaria Séptima-, quienes a líneas generales no aportaron datos a la causa, ya que menos Camila -quien dijo no estuvo esa noche en su casa- los restantes testigos indicaron y resaltaron al tribunal y a las partes que estaban "alcoholizados".

Luego declaró un hombre de apellido Aldeco que había estado presente la madrugada en la que Diego, su amigo González y los hermanos Leiva pelearon enfrente a la casa de los Maltese. Cabe señalar que Aldeco es primo de los hermanos Leiva, los jóvenes a quien la investigación sindicó como los autores del delito de Homicidio preterintencional por haber provocado la muerte de Diego, pero fueron sobreseídos el año pasado por prescripción de la acción- y

Aún cuando se le leyó la declaración brindada en la fiscalía hace más de diez años, el testigo fue reacio respondiendo solamente que no recordaba nada.

Quien si declaró y contó lo que pasó horas previas al arresto de la victima fue Jorge Esteban Montenegro quien dijo ser vecino de la familia Maltese y que esa madrugada, regresó junto a los hermanos Leiva y el primo de estos, Aldeco, a su casa luego de haber estado en una fiesta.

"Nos quedamos en la vereda de mi casa conversando y tomando cuando se acercó Diego. Habló conmigo y, recuerdo que le pregunte qué le había pasado porque tenia un corte en la cabeza, no recuerdo si del lado derecho o izquierdo, estaba cubierto con una gaza y me contó que días antes le habían dado una golpiza, pero no me dijo quien ni por qué" respondió el testigo a pregunta de una de las defensas ante el tribunal.

Montenegro en su declaración contó también que luego de esa conversación con Pachao, él se fue e ingresó nuevamente a la casa de los Maltese y ellos continuaron en su vivienda.

Pasado un rato, dijo el testigo, a "González y a Pachao fue como que lo sacaron de la casa. González estaba enojado y comenzó a tirarle la bronca a los hermanos Leiva, porque él era de Villa Cubas y los otros de Policiales. Primero no le llevó el apunte, pero después se pusó muy agresivo González y se pelearon con el mayor de los Leiva con golpes de puño".

"Ahí se metió el otro hermano Leiva y también Pachao en la pelea", agregó el joven.

Finalmente, el testigo recordó que un hombre que circunstancialmente pasaba por enfrente de su casa, él y su papá tuvieron que meterse en la pelea para separarlos. Luego llegó el móvil de la Comisaria Octava y le dijo a Pachao y a González que se retiraran. "Se fueron caminando por la calle La Aguada y Gonzalez seguia amenazando a los Leivas" explicó Montenegro.

Cuarto intermedio

Finalizada la ronda de testigos, el tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito pasaron a un cuarto intermedio para mañana a las 08.30 horas cuando se continuará con más testigos.

La Dra Corpacci y los médicos

En la apertura de la audiencia, por secretaria se informó que la Dra. Páez Vaca había dejado de representar a la familia de Diego Pachao por decisión de la madre.

Luego y a preguntas de las partes, el presidente del tribunal Dr. Martoccia, informó que los médicos forenses de la provincia de Córdoba que fueron ofrecidos como prueba nueva por los defensores de los policías ya no se encontraban. Dos de los especialistas están trabajando y uno tenía una carpeta psiquiátrica. No obstante, aclaró, desde el tribunal harían todo lo posible para que vía zoom pueda declarar el Dr. Casiaguerra.

En esa misma línea, le respondió al abogado Querellante, Dr. Guillermo Galindez quien consultó sobre la comparecencia de la ex gobernadora y actual senadora Nacional Dra. Lucia Corpacci. Desde el tribunal se informó que ya se cursaron las notificaciones correspondientes, como a todos los testigos y, que la Dra. podría comparecer o bien podría declarar por escrito.

Aclarando el presidente del tribunal que como su testimonio no aportaría datos en relación a la imputación que pesa sobre los policías sentados en el banquillo, no se insistirá para la comparecencia de la funcionaria al igual que a los demás testigos cuyo testimonio nada tengan que ver con la acusación.