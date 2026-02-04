Una catamarqueña murió tras chocar con un caballo suelto en La Rioja

Una tragedia vial se registró alrededor de las 23:00 de ayer sobre la Ruta Nacional 60, en jurisdicción de Aimogasta, provincia de La Rioja, y tuvo como víctima fatal a una mujer oriunda del departamento Belén.

Según se informó, un automóvil en el que se trasladaban dos mujeres impactó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada. Como consecuencia del violento choque, una de las ocupantes perdió la vida en el lugar.

La víctima fatal fue identificada con el apellido Vacasud y tenía domicilio en el departamento Belén. La segunda ocupante del vehículo, también oriunda de la misma localidad catamarqueña, resultó herida y fue trasladada al Hospital San Nicolás para recibir atención médica.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y equipos sanitarios, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.