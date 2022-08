Una madre quedó detenida por golpear sin piedad a su hijita en la calle y dejarla internada

Un brutal episodio de violencia infantil ocurrió en la la localidad correntina de Santo Tomé, donde una madre golpeó sin piedad a su hijita en la calle porque se negaba a caminar, todo a la vista de testigos en la zona.

La secuencia, además, quedó registrada por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió el sábado a la tarde sobre la calle Escalada casi esquina Independencia. Allí puede observarse a la mujer que camina por la vereda y lleva a la nena en su mano derecha.

Tras recorrer varios metros, ambas bajan un escalón y la nena pierde un poco la estabilidad. Si bien ambas siguen caminando, en un momento la menor se tropieza, se cae al piso y al advertir que no se quería levantar para continuar con la marcha; la mujer se enoja y empieza a darle patadas y golpes de puño, dos patadas en la cabeza y una trompada en la cara.

Tras ser agredida, la menor quedó tendida en el suelo boca abajo. Rápidamente, su madre la levantó a la fuerza y la llevó a rastras hacia la vereda de enfrente. Mientras tanto, un vecino filmó la secuencia completa.

Tras la viralización de las imágenes, la Policía de Corrientes intervino de oficio. Efectivos de la Sección de la Mujer y el Menor, que depende de la Unidad Regional V de Policía de Santo Tomé, se acercaron a las calles indicadas en la filmación pero no encontraron testigos ya que los locales estaban cerrados.

Según informó el diario El Litoral, la policía pudo dar con a mujer siguiendo los comentarios hechos por los vecinos en las redes sociales de los distintos medios de comunicación locales que reprodujeron la noticia.

Luego de las averiguaciones, dieron con la mujer: fue identificada con las iniciales FCM, de 22 años. Tras ser encontrada, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer. La Justicia luego descubrió que está embarazada de mellizos.

Los efectivos indicaron que la joven aseguraba que lo sucedido no había pasado, que no había golpeado a la menor. Además, no quería decir dónde estaba su hija en ese momento.

Luego, una familiar de la joven le comentó a los policías que “siempre agrede física y verbalmente a sus hijos” y que “no es la primera vez que sucede esto”.

Tras el examen de una médica policial, se solicitó la internación de la niña, que fue trasladada al Hospital Juan Bautista y quedó al resguardo de su abuela materna.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que la menor, además de presentar lesiones leves en su rostro y el cuerpo, también mostraba signos de abandono por lo que se tomó la decisión de apartarla del cuidado de su mamá.

“La mujer tiene una disminución notoria de sus facultades mentales y se comprobó que vive con al menos otro hijo menor en una situación de extreme vulnerabilidad y marginalidad. Es como si estuviera primatizada, necesita ayuda y contención. Ahora, le van a practicar exámenes psicológicos y pisquiátricos”, precisaron desde la Unidad Fiscal de Santo Tomé, que interviene en el caso a cargo de Facundo Cabral. Esto se suma al embarazo que presenta la madre.

Otra situación que llama la atención en este caso es la aparición de un hombre en la fiscalía, que se presentó como el padre biológico de la menor. “Si bien admitió que nunca la reconoció legalmente se mostró dispuesto a velar por la integridad de la nena. Desde el área de Minoridad y Familia le aconsejaron cómo tiene que proceder para hacer el trámite de filiación y luego pedir su tenencia”, remarcaron. “Estamos frente a un episodio de violencia familiar muy complicado que mezcla la marginalidad con cuestiones psiquiátricas”, advirtieron.

En el caso también interviene la Asesoría de Menores e Incapaces y el Juzgado de Minoridad y Familia de Santo Tomé. “No es solamente lo que pueda hacer la Justicia, también importa lo que puede hacer la sociedad. En esto estamos todos involucrados”, sostuvo María Dionisia Zovak, titular del Juzgado, en diálogo con Radio Ciudad.

“La causa se volvió mediática, pero lo cierto es que cualquier persona de la comunidad puede realizar la denuncia de manera anónima o dando el nombre. Eso está contemplado en el Código de Familia, Niñez y Adolescencia. Con una denuncia o con una investigación de oficio comienzan las medidas de protección para la niña”, relató Zovak.

IMÁGENES SENSIBLES