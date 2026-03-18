Una motociclista embarazada sufrió lesiones tras una caída en Catamarca

Este martes, a las 11:15, efectivos de la Comisaría Décima Segunda se hicieron presentes en la avenida Ricardo Balbín S/N°, tras recibir un alerta por un siniestro vial. Según los primeros reportes, Yamila del Valle Delgado, de 30 años, circulaba en una motocicleta Motomel 110 cc., de color negro, cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

El incidente, que generó inmediata preocupación entre los transeúntes y vecinos de la zona, dejó a la motociclista con lesiones que requirieron asistencia médica urgente.

Tras la caída, profesionales del C.A.P.S. de Banda de Varela se hicieron presentes para brindar los primeros auxilios. Debido a que Yamila Delgado cursaba un embarazo de aproximadamente siete meses, se decidió trasladarla con prioridad a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde recibiría atención especializada tanto para ella como para su bebé.

El traslado fue coordinado de manera inmediata y se destacó la importancia de la intervención temprana para minimizar riesgos asociados a accidentes de tránsito en mujeres embarazadas, un factor que eleva la complejidad de la atención prehospitalaria.

El caso quedó bajo el estricto control de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que dispuso la actuación de sumariantes del Precinto Judicial N° 3. Además, se hicieron presentes peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas técnicas en el lugar del accidente para determinar las causas exactas de la caída de la motociclista.