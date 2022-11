Usurpación Una mujer denuncia que le prestó su casa a un policía, pero que ahora no se la devuelve La insólita denuncia se da tras seis meses de insistir que la devuelva. Como si eso no fuera poco, la mujer afirma que el efectivo llegó a denunciarla. Además, explicó que su hijo, quien quiere habitar la casa, ahora no tiene dónde vivir junto a su familia.