Una mujer denunció por acoso sexual a un policía de la Capital

Un efectivo de la Policía de la Provincia fue denunciado por acoso sexual, durante el fin de semana, en una unidad judicial de la Capital.

Según se desprende de la denuncia, una mujer mayor de edad, de quien no se dio a conocer la identidad, se presentó en la unidad judicial y denunció que un policía la habría acosado sexualmente, aun cuando no trascendieron los pormenores del hecho.

Tras radicar la denuncia, el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Hugo Costilla, quien impartió una serie de directivas al respecto.



Extorsión

Por otra parte, en la Unidad Judicial N° 1, un hombre de 53 años, de quien se reservan los datos personales, denunció a una compañera de trabajo, a la que dijo conocer solo por el nombre de Claudia, por extorsionarlo.

Según denunció, la mujer lo llamó por teléfono y le pidió una importante suma de dinero para no levantar una falsa denuncia en su contra por el supuesto delito de acoso sexual. Al radicar la denuncia, el hombre le proporcionó a la policía los datos de la supuesta autora del hecho, como así también el número de teléfono desde el que recibió la llamada a través del cual fue extorsionado.