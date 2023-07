Vega Modotti, imputado por amenazar a la pareja de su ex con cuchillo, cubrió la caución y quedó libre

En la tarde de hoy lunes, se conoció que Nahuel Vega Modotti había recuperado la libertad tras hacer efectivo el pago de la caución fijada por el fiscal Jonathan Felzstyna.

Tal como lo informó en exclusiva LA UNIÓN en su edición de ayer, el fiscal que le imputó e indagó el último sábado por supuesto abuso de arma, resolvió el domingo fijarle una caución de 200.000 pesos a Modotti para recuperar la libertad.

El delito imputado es por haber amedrentado con un cuchillo a la pareja de su ex el jueves de la semana pasada cuando fueron a buscar a su hija de su casa, por esto se le dará una pena máxima de seis meses de prisión y al carecer de antecedentes computables -no cuenta la condena impuesta en 2019 por delitos en contexto de género - el fiscal no pudo solicitar al juez la audiencia de control de detención para que siguiera privado de la libertad.

Fuentes judiciales indicaron que el abogado del muchacho se presentó durante la jornada de hoy en la secretaría de la fiscalía en feria e hizo efectiva la caución. De este modo y, previo a la revisación médica de rigor, Nahuel Vega Modotti abandonó la comisaría en la que se encontraba detenido desde el viernes de la semana pasada.

Además, se le fijaron distintas medidas restrictivas, que en caso de ser violadas por el imputado se le revocaría el beneficio y regresaría otra vez al calabozo.