Violacuarentena: Arrestan a más de cuarenta personas y desalojan cinco fiestas clandestinas

A pesar de que se encuentra vigente el Decreto S - Seg. Nº 1.665/20 provincial que prohibe todo tipo de reunión, ya sea familiar o privada, en el ámbito de la provincia, los violacuarentena se encuentran a la orden del día.

Solo en la Capital, entre la noche del martes y la madrugada de ayer, al menos cinco fiestas clandestinas fueron desarticuladas por la Policía de la Provincia.

El primero y más importante de los procedimientos, teniendo en cuenta la cantidad de personas arrestadas, fue el que llevó adelante el personal de la Comisaría Cuarta, el martes, a las 21.50 aproximadamente.

Alertados por el llamado de un vecino de que en un inmueble de avenida Juan Pablo Vera al 1.100 se estaba desarrollando una fiesta privada con gran presencia de jóvenes, la patrulla de la jurisdicicón llegó al lugar, solicitando la colaboración de otras dependencias para desolajarlo.

Fue así que al ingresar, los efectivos hicieron salir a los jóvenes, tanto varones como mujeres, de 24 y 27 años de edad, quedando estos privados de la libertad ya que habían sido sorprendidas quebrantando las disposiciones contenidas en el Decreto S - Seg. Nº 1.665/20, en virtud de lo cual se realizaron las notificaciones correspondientes previo a labrar las actas de rigor.



Más fiestas

Los otros eventos clandestinos fueron en el norte y en el sur de la ciudad, donde grupos de más de cinco personas, sin ser convivientes de un mismo domicilio, se encontraban reunidos en el inmueble, consumiendo, en algunos de los casos, bebidas alcohólicas en horas de la madrugada. En la oportunidad, la policía arrestó a los violacuarentena y se los notificó de la infracción pertinente; causas todas que fueron giradas al Juzgado de Faltas, cuyo juez es el jefe de la Policía, para su tramitación y sanción.



Arrestos o trabajos comunitarios

Por otra parte, ayer, el jefe de la Policía de la Provincia, Lic. comisario mayor (RE) Ángel Agüero, manifestó que se están labrando las actas de infracciones correspondientes para todas aquellas personas que violan la cuarentena.

Asimimo, indicó que más allá de la multa monetaria, cuyo valor varía de acuerdo a la infracción cometida, aquellas personas que no la abonen, ya sea porque no cuentan con los recursos o porque no reconocen la infracción, son pasibles de la aplicación de días de arrestos. Medida de privación de la libertad, sanción que debe ser cumplida en el domicilio y por un tiempo no superior a los cinco días, sin embargo, prevé la norma en caso de inobservancia a dicha disposición, es decir, si al concurrir la patrulla a controlar su permanencia en el lugar no se encontrare, ese arresto puede ser modificado y ser cumplido en el calabozo de la comisaría.

Tambien, indicaron las autoridades policiales, los violacuarentena pueden recibir una sanción de trabajo. Es decir, realizar trabajos comunitarios, ya sea en el barrio de residencia u otro lugar fijado por la autoridad, en compensación por violar la norma vigente y poner en riesgo la salud pública.