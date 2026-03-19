La fiscalía descarta abuso sexual en la niña hallada en Córdoba

Un hallazgo marcado por la emotividad en Cosquín

Poco más de cuatro horas después del esperado hallazgo de E., la niña de tan solo 2 años cuya desaparición movilizó a la provincia de Córdoba desde el pasado miércoles, la fiscal de Cosquín a cargo del caso, Silvana Pen, encabezó una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el estado de la menor y el avance de la causa judicial. El encuentro con los medios, iniciado a las 15 horas, sirvió para llevar tranquilidad a la población tras una búsqueda que activó protocolos de emergencia nacional.

La funcionaria judicial relató con notable sensibilidad el momento en que la pequeña fue divisada por el grupo motorizado que participaba del rastrillaje. La menor venía caminando sola, saliendo de unos pastizales situados a unos 430 metros de distancia de su casa y a solo 300 metros del río. La fiscal Pen no ocultó el impacto emocional del rescate, señalando que al verla se fundieron en un abrazo, un gesto que definió como un acto que le nació de su propia condición de madre ante la magnitud del evento y la vulnerabilidad de la pequeña.

El reporte pericial: Integridad física y salud

Uno de los puntos más críticos y esperados de la comunicación oficial fue el reporte sobre la integridad de la menor. La fiscal fue terminante al aclarar que, tras las primeras revisiones médicas, "no hay sospecha de abuso sexual". Este dato resulta fundamental para orientar la investigación y despejar las versiones más graves sobre la naturaleza del incidente. Al momento de ser localizada, la niña estaba vestida con el mismo body que su madre había descrito al momento de denunciar la desaparición, lo que refuerza la hipótesis de que se mantuvo con sus propias prendas durante las horas de ausencia.

En cuanto a su condición clínica y los detalles de las pericias de salud, la fiscalía informó que la menor presenta pequeñas raspaduras en las piernitas y en la ceja, heridas calificadas como mínimas considerando el tiempo que permaneció a la intemperie. El reporte médico indica que E. se encuentra en perfectas condiciones, ya ha ingerido alimentos y se ha recuperado físicamente. Se descartó cualquier estado de somnolencia, confirmando una respuesta neurológica adecuada, aunque manifiesta un lógico estado de estrés por el proceso atravesado.

Avances en la instrucción y secreto de sumario

Pese al alivio por la integridad de la menor, la investigación judicial se encuentra en una etapa de plena actividad para determinar las circunstancias exactas en las que la niña salió de su hogar. La fiscal Pen advirtió que rige el secreto de sumario y que, por el momento, no hay ningún detenido ni sospechosos formales. El trabajo de la justicia y las fuerzas de seguridad se concentra actualmente en el relevamiento de cámaras de seguridad, el estudio de antenas telefónicas y el entrecruzamiento de datos con testigos.

Además, se confirmó que se realizaron allanamientos en el predio de un circo local, donde se procedió al secuestro de vehículos como parte de las diligencias de rutina para descartar cualquier vinculación externa. Como medida de resguardo para la familia, la fiscalía adelantó que es probable que se instale un vallado en la casa de la niña para garantizarles la privacidad necesaria durante el proceso de revinculación.

El operativo y la activación de la Alerta Sofía

La desaparición de E. comenzó el miércoles, cerca de las 14.30 horas, cuando su madre descubrió su ausencia mientras se encontraba cocinando. En ese momento, la niña estaba descalza y, aunque se presume que la puerta trasera de la vivienda habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar directo advirtió el instante preciso en que la menor salió de la propiedad. La denuncia inmediata ante la Policía local de Cosquín disparó un operativo de escala masiva que incluyó la emisión de la Alerta Sofía, poniendo a todas las fuerzas de seguridad del país a disposición, incluyendo a la Policía Federal Argentina (PFA).

En el terreno, el despliegue fue total, contando con la participación de 90 efectivos de diversas áreas de la policía de Córdoba, personal de Bomberos Voluntarios y las brigadas especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo). La tecnología también jugó un rol clave mediante el uso de drones con detección de calor y equipos especializados de la división canes, culminando con éxito la búsqueda pasadas las 11 de la mañana de este jueves.