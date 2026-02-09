Violencia en Capayán: joven detenido tras herir a un hombre con armas blancas

La tranquilidad de la localidad de San Pablo, en el Departamento Capayán, se vio abruptamente interrumpida por un grave hecho de violencia doméstica que involucró a miembros de una misma familia. El escenario del conflicto fue un inmueble ubicado en el Callejón Los Ibarra, donde lo que se desarrollaba originalmente como una reunión familiar derivó en una agresión física con armas blancas, dejando como saldo una persona herida y un joven aprehendido por las fuerzas de seguridad.

El episodio se desencadenó cuando una mujer de 37 años, propietaria de la vivienda, solicitó la presencia inmediata de los efectivos de la Comisaría de Huillapima. Según el relato brindado por la mujer a las autoridades, su hijo comenzó a mostrar un comportamiento errático y agresivo durante el encuentro. Tras una serie de altercados verbales, el agresor se retiró momentáneamente del lugar para regresar minutos más tarde provisto de un machete y un cuchillo.

Armado con estos elementos, el joven de 18 años arremetió físicamente contra la pareja de su madre, un hombre de 38 años, provocándole diversas heridas. Tras consumar la agresión, el atacante emprendió una veloz huida a pie, despojándose de las armas blancas en el trayecto en un intento por ocultar la evidencia y evadir su responsabilidad ante la justicia.

Intervención policial y detención del sospechoso

La respuesta de la fuerza de seguridad fue inmediata tras recibir el alerta de la propietaria. Basándose en la descripción detallada aportada por los testigos presenciales y la propia madre del atacante, la Policía inició un operativo de rastrillaje por las zonas aledañas al callejón. El procedimiento arrojó resultados positivos a pocos metros del lugar del hecho, específicamente a la altura de un establecimiento escolar de la localidad de San Pablo. Allí, los uniformados lograron la aprehensión del presunto autor, quien fue identificado fehacientemente como de apellido Ponce, de 18 años de edad.

Durante el operativo de rastrillaje, los agentes también lograron recuperar satisfactoriamente los elementos utilizados en el ataque. Se procedió al secuestro e incautación de un machete, localizado en las inmediaciones tras ser descartado por el agresor, y un cuchillo, que fue sumado por los efectivos como parte fundamental de las pruebas materiales de la causa.

Posterior a su captura, el joven Ponce fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando bajo la jurisdicción directa de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde la sede judicial se han impartido las medidas de rigor para el avance de la causa penal, que se tramita bajo los protocolos específicos de violencia familiar y lesiones graves.

En cuanto al hombre de 38 años herido, las autoridades judiciales y policiales aguardan el informe médico oficial para determinar fehacientemente la gravedad de las lesiones sufridas durante el violento ataque. El caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Capayán, mientras los investigadores completan las pericias técnicas sobre las armas secuestradas y receptan testimonios adicionales de quienes participaron en la reunión familiar.