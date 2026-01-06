Violencia en Catamarca: golpeó a su expareja y le robó la moto

Un grave episodio de violencia de género y robo terminó hoy con un hombre detenido y un vehículo recuperado en la zona norte de la Capital. El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 8, donde una mujer de 34 años relató haber sido víctima de una agresión física por parte de su expareja, quien posteriormente le sustrajo una motocicleta Honda CB1 125 cc. de color azul.

Alrededor de las 13:15 de este martes, efectivos de la Comisaría Octava desplegaron un operativo cerrojo que culminó en la avenida Los Terebintos, entre las calles Las Margaritas y Los Tulipanes. En dicho sector, los uniformados lograron la aprehensión del presunto autor, un hombre de 34 años de edad.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas legales a seguir de manera inmediata.

La investigación no concluyó con la detención. En un trabajo coordinado, el personal de la Comisaría Octava y sus pares de la Seccional Décima Tercera continuaron con las pesquisas para localizar el vehículo sustraído.

Tras realizar rastrillajes en zonas aledañas, los agentes se hicieron presentes en un descampado ubicado en la intersección de las calles Profesor José Monayar y Virgen Morena. Allí se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada.

Finalmente, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, que ahora lidera los pasos procesales de la causa.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.