Violencia en Catamarca: una joven fue aprehendida tras agredir a su madre con una tijera

En la mañana de hoy, a las 10:30 horas, numerarias de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira), en coordinación con efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, se hicieron presentes en el Loteo Reinoso S/N°, ubicado en jurisdicción de la localidad del departamento Valle Viejo.

La intervención fue realizada en el marco de un procedimiento que concluyó con la aprehensión de una joven mujer de apellido Ontiveros Yapura, de 21 años de edad, quien fue señalada en el lugar como presunta autora de un hecho de violencia intrafamiliar.

El operativo se desarrolló a partir de la información aportada por la propia madre de la implicada, una mujer de 41 años de edad, quien sindicó a su hija como responsable de una agresión verbal y física ocurrida dentro del ámbito familiar.

El hecho denunciado y la acusación materna

De acuerdo con los datos aportados en el procedimiento, la joven de 21 años habría sido acusada por su madre de haber vociferado insultos en su contra, situación que posteriormente habría escalado a un episodio de violencia física.

La denuncia indica que, además de los insultos, la joven habría procedido a agredir físicamente a su madre utilizando una tijera, elemento que, según lo informado, fue posteriormente incautado y quedó en calidad de secuestro por parte del personal interviniente.

Este elemento se convirtió en un punto central del procedimiento, ya que su incautación forma parte de las actuaciones destinadas a preservar evidencia vinculada al hecho denunciado.

En este contexto, la situación fue abordada por las fuerzas actuantes en el lugar, quienes procedieron conforme a las directivas operativas correspondientes para este tipo de intervenciones.

Datos técnicos del procedimiento

Hora del procedimiento: 10:30

10:30 Lugar: Loteo Reinoso S/N°, Valle Viejo

Loteo Reinoso S/N°, Valle Viejo Fuerzas intervinientes: Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira) Comisaría de Santa Rosa

Persona aprehendida: Ontiveros Yapura, 21 años

Ontiveros Yapura, 21 años Damnificada: mujer de 41 años (madre de la aprehendida)

mujer de 41 años (madre de la aprehendida) Elemento secuestrado: tijera

Aprehensión y traslado a la Comisaría de la Mujer

Tras la intervención en el domicilio señalado, la joven de 21 años fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer, quedando formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde dicha instancia judicial se impartieron las medidas a cumplimentar, en el marco de la investigación en curso que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho denunciado y las responsabilidades correspondientes.

El traslado a una dependencia especializada como la Comisaría de la Mujer responde a los protocolos habituales en situaciones donde intervienen denuncias por hechos de violencia en el ámbito familiar, garantizando el resguardo del procedimiento y la continuidad de las actuaciones judiciales.

Intervención judicial y continuidad del proceso

Con la causa ya bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, se dispuso la continuidad de las medidas procesales correspondientes.

Asimismo, se informó que la persona damnificada, la mujer de 41 años, fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 10, instancia en la que podrá formalizar la presentación de los hechos relatados en el procedimiento policial.